https://ria.ru/20211111/shkola-1758649342.html

В Североморске построили первую школу за 30 лет

В Североморске построили первую школу за 30 лет - РИА Новости, 11.11.2021

В Североморске построили первую школу за 30 лет

Новый корпус лицея №1 в столице Северного флота Североморске на 1,2 тысячи мест, построенный при поддержке партии "Единая Россия", полностью готов и откроет... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:25

2021-11-11T20:25

2021-11-11T20:25

мурманская область

общество

североморск

мурманская область

владимир путин

андрей турчак

единая россия

совет федерации рф

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МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Новый корпус лицея №1 в столице Северного флота Североморске на 1,2 тысячи мест, построенный при поддержке партии "Единая Россия", полностью готов и откроет свои двери после Нового года, он станет первой за последние 30 лет школой, построенной "с нуля" в Мурманской области, сообщило министерство информационной политики региона."Это первое школьное здание в регионе, возведённое "с нуля", за последние три десятилетия, и долгожданный объект для флотской столицы с её молодым и растущим населением. В корпусе, помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, есть хореографический зал, большой, малый и тренажерный спортзалы, тир, театральная студия, библиотека, актовый зал", - говорится в сообщении. На прилегающей территории оборудованы стадион, баскетбольная площадка, полоса препятствий, установлены уличные тренажеры.Качество работ в четверг проинспектировал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Мурманскую область. Он отметил, что главной целью поездки стало знакомство с развитием социальной инфраструктуры региона и исполнением обязательств, взятых на себя партией.19 июня президент Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Строительство новых объектов и капремонт действующих были закреплены в народной программе партии. В ее рамках по всей стране должно быть капитально отремонтировано более семи тысяч зданий учебных заведений.Корпус лицея № 1 на 1,2 тысячи мест в Североморске построен по партийному проекту "Новая школа". Отмечается, что особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. В здании школы установлены три лифта, специальные подъемники в актовом зале и студии хореографии, пандусы, а также 26 туалетов, в каждом из которых имеется кнопка вызова, выведенная на пост охраны.Планируется, что летом 2022 года на базе нового корпуса лицея будет открыт детский технопарк "Кванториум" – первый в Североморске. Занятия в самой школе начнутся с нового года."По президентской программе 1,3 тысячи школ по всей стране должно быть построено такого уровня, такого качества, как мы видим сегодня здесь, в Североморске. Это историческое событие – первая школа, которая в Мурманской области построена за последние 30 лет. Уникальный объект!" – отметил Турчак.В список российских школ, которые будут реконструированы по партийной программе на ближайшие пять лет, вошла североморская школа № 12 на ул. Душенова. Её здание, построенное 50 лет назад, требует ремонта, а классы и мастерские – переоборудования. Как отметил вице-спикер СФ, задача программы – сделать так, чтобы школы, которые выходят из капремонта по содержанию, своей начинке, образовательной среде, ничем не отличались от вновь построенных."Те обязательства, которые мы, общаясь с людьми, на себя берём, при поддержке партии мы способны реализовать. Я уверен, что по программе капремонта мы и 12-ю школу сможем обновить очень качественно и внутри, и снаружи", – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

https://ria.ru/20211102/vospitateli-1757378440.html

североморск

мурманская область

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общество, североморск, мурманская область, владимир путин, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф, андрей чибис, кванториум