https://ria.ru/20211111/serebrennikov-1758602166.html

Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии"

Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии" - РИА Новости, 11.11.2021

Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении на проекте "Платформа", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:33

2021-11-11T16:33

2021-11-11T16:48

происшествия

кирилл серебренников

седьмая студия

германия

москва

skoda octavia

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

юрий итин

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении на проекте "Платформа", сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Серебренниковым оплачен штраф и гражданский иск", - сказали в пресс-службе. По ее словам, после этого с имущества осужденных был снят арест.Суд в июне прошлого года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба – как раз почти 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов."Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт).К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.

https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html

https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596628344.html

германия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кирилл серебренников, седьмая студия, германия, москва, skoda octavia, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), юрий итин, софья апфельбаум