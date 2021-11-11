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https://ria.ru/20211111/serebrennikov-1758602166.html
Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии"
Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии" - РИА Новости, 11.11.2021
Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении на проекте "Платформа", сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:33
2021-11-11T16:48
происшествия
кирилл серебренников
седьмая студия
германия
москва
skoda octavia
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
юрий итин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении на проекте "Платформа", сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Серебренниковым оплачен штраф и гражданский иск", - сказали в пресс-службе. По ее словам, после этого с имущества осужденных был снят арест.Суд в июне прошлого года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба – как раз почти 129 миллионов рублей.Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов."Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт).К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.
https://ria.ru/20210713/serebrennikov-1741103681.html
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происшествия, кирилл серебренников, седьмая студия, германия, москва, skoda octavia, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), юрий итин, софья апфельбаум
16:33 11.11.2021 (обновлено: 16:48 11.11.2021)
 
Режиссер Серебренников оплатил штраф и иск по делу "Седьмой студии"

Серебренников оплатил штраф и иск почти в 129 миллионов рублей по делу "Седьмой студии"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников
Режиссер Кирилл Серебренников - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников оплатил штраф 800 тысяч рублей и иск на почти 129 миллионов рублей по делу о хищении на проекте "Платформа", сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Серебренниковым оплачен штраф и гражданский иск", - сказали в пресс-службе. По ее словам, после этого с имущества осужденных был снят арест.
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Суд в июне прошлого года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба – как раз почти 129 миллионов рублей.
Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт).
К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.
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ПроисшествияКирилл СеребренниковСедьмая студияГерманияМоскваSkoda OctaviaМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Юрий ИтинСофья Апфельбаум
 
 
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