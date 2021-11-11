Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко
Володин о саратовском депутате Бондаренко: зачем мы политикой прикрываем хамство?
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай, когда региональный парламентарий устроил скандал на избирательном участке в Саратове.
После выступления на пленарном заседании Госдумы представителей КПРФ Володин коснулся поведения регионального депутата и видеоблогера Николая Бондаренко.
"Вы вот берете и постоянно говорите: вот, наших товарищей обижают. Послушайте, каких товарищей обижают?... Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область, не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - добавил Володин. Также он отметил, что если в каком-то случае ведутся споры хозяйствующих субъектов, также не надо прикрывать это политикой.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".
Позднее Заводской районный суд Саратова оштрафовал Бондаренко на 1 тысячу рублей, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
До этого Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова.