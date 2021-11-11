Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/saratov-1758595375.html
Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко
Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко - РИА Новости, 11.11.2021
Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:58
2021-11-11T15:58
политика
саратов
вячеслав володин
кпрф
элла памфилова
николай бондаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153336/32/1533363286_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_8051fbe843c81a38f67d0e8002724766.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай, когда региональный парламентарий устроил скандал на избирательном участке в Саратове.После выступления на пленарном заседании Госдумы представителей КПРФ Володин коснулся поведения регионального депутата и видеоблогера Николая Бондаренко."Вы вот берете и постоянно говорите: вот, наших товарищей обижают. Послушайте, каких товарищей обижают?... Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область, не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - добавил Володин. Также он отметил, что если в каком-то случае ведутся споры хозяйствующих субъектов, также не надо прикрывать это политикой.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Позднее Заводской районный суд Саратова оштрафовал Бондаренко на 1 тысячу рублей, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве.До этого Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова.
https://ria.ru/20211109/bondarenko-1758321955.html
https://ria.ru/20210918/kandidat-1750677161.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153336/32/1533363286_424:0:3932:2631_1920x0_80_0_0_2b5c565da907c5804615ce825ad2ad1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, саратов, вячеслав володин, кпрф, элла памфилова, николай бондаренко
15:58 11.11.2021
 
Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко

Володин о саратовском депутате Бондаренко: зачем мы политикой прикрываем хамство?

© РИА Новости / Виталий БелоусовНиколай Бондаренко в Саратовской областной думе
Николай Бондаренко в Саратовской областной думе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай, когда региональный парламентарий устроил скандал на избирательном участке в Саратове.
После выступления на пленарном заседании Госдумы представителей КПРФ Володин коснулся поведения регионального депутата и видеоблогера Николая Бондаренко.
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 23:43
Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство
"Вы вот берете и постоянно говорите: вот, наших товарищей обижают. Послушайте, каких товарищей обижают?... Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область, не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - добавил Володин. Также он отметил, что если в каком-то случае ведутся споры хозяйствующих субъектов, также не надо прикрывать это политикой.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".
Кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:39Выборы в Государственную думу
Памфилова возмутилась поведением кандидата Бондаренко на участке в Саратове
Позднее Заводской районный суд Саратова оштрафовал Бондаренко на 1 тысячу рублей, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
До этого Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова.
 
ПолитикаСаратовВячеслав ВолодинКПРФЭлла ПамфиловаНиколай Бондаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты