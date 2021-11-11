https://ria.ru/20211111/saratov-1758595375.html

Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко

Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко - РИА Новости, 11.11.2021

Володин раскритиковал саратовского депутата Бондаренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:58

2021-11-11T15:58

2021-11-11T15:58

политика

саратов

вячеслав володин

кпрф

элла памфилова

николай бондаренко

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании раскритиковал депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, он привел в пример случай, когда региональный парламентарий устроил скандал на избирательном участке в Саратове.После выступления на пленарном заседании Госдумы представителей КПРФ Володин коснулся поведения регионального депутата и видеоблогера Николая Бондаренко."Вы вот берете и постоянно говорите: вот, наших товарищей обижают. Послушайте, каких товарищей обижают?... Мне комментировать свой избирательный округ родной, Саратовскую область, не очень корректно, но я абсолютно не согласен с поведением депутата областной думы, когда он на женщину наорал: ну нельзя так, она при исполнении, нельзя так. Зачем мы опять политикой прикрываем хамство", - добавил Володин. Также он отметил, что если в каком-то случае ведутся споры хозяйствующих субъектов, также не надо прикрывать это политикой.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Позднее Заводской районный суд Саратова оштрафовал Бондаренко на 1 тысячу рублей, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве.До этого Бондаренко сообщил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период" два месяца назад и принудительно доставила в Заводской районный суд Саратова.

https://ria.ru/20211109/bondarenko-1758321955.html

https://ria.ru/20210918/kandidat-1750677161.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратов, вячеслав володин, кпрф, элла памфилова, николай бондаренко