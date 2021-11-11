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Источник в Еврокомиссии оценил вероятность санкций против "Аэрофлота"
Источник в Еврокомиссии оценил вероятность санкций против "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.11.2021
Источник в Еврокомиссии оценил вероятность санкций против "Аэрофлота"
Евросоюз вряд ли введет санкции против российского "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:08
2021-11-11T22:05
в мире
белоруссия
минск
латвия
turkish airlines
аэрофлот
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евросоюз вряд ли введет санкции против российского "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.Агентство Блумберг в четверг со ссылкой на осведомленный источник написало, что Евросоюз обсуждает введение санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. "Аэрофлот" опроверг информацию о причастности к перевозке мигрантов."Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее - против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты", - заявил источник.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758582926.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, turkish airlines, аэрофлот, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:08 11.11.2021 (обновлено: 22:05 11.11.2021)
 
Источник в Еврокомиссии оценил вероятность санкций против "Аэрофлота"

Источник в Еврокомиссии оценил вероятность введения санкций ЕС на компанию "Аэрофлот"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евросоюз вряд ли введет санкции против российского "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, меры, скорее, возможны в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.
Агентство Блумберг в четверг со ссылкой на осведомленный источник написало, что Евросоюз обсуждает введение санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. "Аэрофлот" опроверг информацию о причастности к перевозке мигрантов.
"Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или "Аэрофлот", а скорее - против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты", - заявил источник.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 15:08
Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияTurkish AirlinesАэрофлотАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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