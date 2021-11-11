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https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758652842.html
Источник рассказал о санкциях ЕС против Белоруссии
Источник рассказал о санкциях ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021
Источник рассказал о санкциях ЕС против Белоруссии
Евросоюз из-за ситуации с беженцами в Белоруссии может ввести санкции в отношении около 45 лиц, среди них чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:01
2021-11-11T21:01
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евросоюз из-за ситуации с беженцами в Белоруссии может ввести санкции в отношении около 45 лиц, среди них чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в страну, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии."Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Белоруссии, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в (страны - ред.) блока, визы отменят и т.д. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию", - заявил источник.По данным источника, новые санкции ЕС могут быть нацелены и против ряда белорусских банков и других финансовых институтов."В отношении некоторых финансовых организаций/банков Белоруссии могут быть введены адресные санкции", - также отметил источник.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html
https://ria.ru/20211111/migranty-1758629341.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:01 11.11.2021
 
Источник рассказал о санкциях ЕС против Белоруссии

Источник: под санкции ЕС из-за ситуации с беженцами в Белоруссии попадут 45 человек

© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчины несут хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчины несут хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Евросоюз из-за ситуации с беженцами в Белоруссии может ввести санкции в отношении около 45 лиц, среди них чиновники и ответственные за перевозку мигрантов в страну, сообщил РИА Новости источник в Европейской комиссии.
"Список будет включать около 45 отдельных должностных лиц Белоруссии, их активы в ЕС будут заморожены, и они не позволят им въехать в (страны - ред.) блока, визы отменят и т.д. Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию", - заявил источник.
По данным источника, новые санкции ЕС могут быть нацелены и против ряда белорусских банков и других финансовых институтов.
"В отношении некоторых финансовых организаций/банков Белоруссии могут быть введены адресные санкции", - также отметил источник.
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 16:31
Британцы предложили ударить по Белоруссии из-за мигрантов
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 18:21
Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польской границе
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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