https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758623099.html

В МИД заявили о готовности "подставить плечо" Минску в случае санкций ЕС

В МИД заявили о готовности "подставить плечо" Минску в случае санкций ЕС - РИА Новости, 11.11.2021

В МИД заявили о готовности "подставить плечо" Минску в случае санкций ЕС

Москва готова оказать поддержку Минску в случае новых санкций со стороны ЕС, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:52

2021-11-11T17:52

2021-11-11T18:49

санкции

россия

в мире

белоруссия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва готова оказать поддержку Минску в случае новых санкций со стороны ЕС, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин."Белорусским друзьям мы всегда подставим плечо", — сказал он.Как напомнил Панкин, глава ведомства Сергей Лавров касался темы европейских санкций против переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Российский дипломат назвал их проявлением "бессмысленности и беспочвенности".В понедельник в Брюсселе состоится СМИД ЕС, в повестке есть и ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Как заявлял врио главы МИД Германии Хайко Маас, Евросоюз намерен расширить санкции против Минска, а также всех лиц и компаний, причастных к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию. Речь идет также о секторальных санкциях, добавил он. В этом случае ограничения ударят по всему Союзному государству.Ранее агентство Блумберг уже сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/migranty-1758585071.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T17:52 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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санкции, россия, в мире, белоруссия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин