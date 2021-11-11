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В МИД Германии пообещали расширение санкций против Белоруссии
В МИД Германии пообещали расширение санкций против Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021
В МИД Германии пообещали расширение санкций против Белоруссии
ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:10
2021-11-11T14:10
в мире
литва
белоруссия
германия
польша
евросоюз
александр лукашенко
хайко маас
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях, заявил, выступая в бундестаге ФРГ, врио главы МИД Хайко Маас."Европейский союз расширит и ужесточит свои санкции против режима (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко. Мы примем решение об этом на СМИД в Брюсселе в понедельник. Санкции будут введены против лиц и компаний, которые участвуют в целенаправленной контрабанде, причем повсюду в мире. Дальнейшие варианты находятся в стадии обсуждения, например, расширение уже существующих и других санкций, прежде всего так называемых секторальных санкций, то есть экономических", - сказал Маас.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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литва
белоруссия
германия
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в мире, литва, белоруссия, германия, польша, евросоюз, александр лукашенко, хайко маас, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:10 11.11.2021
 
В МИД Германии пообещали расширение санкций против Белоруссии

Врио главы МИД ФРГ Маас: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии, включая секторальные

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях, заявил, выступая в бундестаге ФРГ, врио главы МИД Хайко Маас.
"Европейский союз расширит и ужесточит свои санкции против режима (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко. Мы примем решение об этом на СМИД в Брюсселе в понедельник. Санкции будут введены против лиц и компаний, которые участвуют в целенаправленной контрабанде, причем повсюду в мире. Дальнейшие варианты находятся в стадии обсуждения, например, расширение уже существующих и других санкций, прежде всего так называемых секторальных санкций, то есть экономических", - сказал Маас.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 13:15
Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите перед вводом санкций
 
В миреЛитваБелоруссияГерманияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоХайко МаасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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