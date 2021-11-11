В МИД Германии пообещали расширение санкций против Белоруссии
Врио главы МИД ФРГ Маас: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии, включая секторальные
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также всех лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию, речь идет также о секторальных санкциях, заявил, выступая в бундестаге ФРГ, врио главы МИД Хайко Маас.
"Европейский союз расширит и ужесточит свои санкции против режима (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко. Мы примем решение об этом на СМИД в Брюсселе в понедельник. Санкции будут введены против лиц и компаний, которые участвуют в целенаправленной контрабанде, причем повсюду в мире. Дальнейшие варианты находятся в стадии обсуждения, например, расширение уже существующих и других санкций, прежде всего так называемых секторальных санкций, то есть экономических", - сказал Маас.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.