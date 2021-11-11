https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html

В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"

В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" - РИА Новости, 11.11.2021

В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"

Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:07

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2021-11-11T12:06

москва

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аэрофлот

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

белоруссия

александр грушко

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.По его словам, для решения проблем, "которых так боится ЕС", нужны не ограничения, а сотрудничество и диалог. Санкции же "будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", добавил Грушко.Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758506408.html

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