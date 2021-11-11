11:07 11.11.2021 (обновлено: 12:06 11.11.2021)
В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"
Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС введет санкции против "Аэрофлота"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать", — сказал дипломат.
По его словам, для решения проблем, "которых так боится ЕС", нужны не ограничения, а сотрудничество и диалог. Санкции же "будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", добавил Грушко.
Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.
Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".