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В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"
В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" - РИА Новости, 11.11.2021
В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"
Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:07
2021-11-11T12:06
москва
евросоюз
аэрофлот
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
белоруссия
александр грушко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.По его словам, для решения проблем, "которых так боится ЕС", нужны не ограничения, а сотрудничество и диалог. Санкции же "будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", добавил Грушко.Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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москва, евросоюз, аэрофлот, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, белоруссия, александр грушко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:07 11.11.2021 (обновлено: 12:06 11.11.2021)
 
В МИД осудили стремление Евросоюза "хвататься за санкционную дубину"

Замглавы МИД Грушко: Москва отреагирует, если ЕС введет санкции против "Аэрофлота"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Москва отреагирует, если европейские власти введут санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

"Конечно, реакция последует какая-то. Но мы вообще ничему не удивляемся, потому что впечатление таково, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог с теми, кого это реально касается, предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ею размахивать", — сказал дипломат.

По его словам, для решения проблем, "которых так боится ЕС", нужны не ограничения, а сотрудничество и диалог. Санкции же "будут только ухудшать ситуацию по существу и создавать препятствия для самой возможности нормального разговора", добавил Грушко.
Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.
Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 09:48
Сенатор отреагировал на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"
 
МоскваЕвросоюзАэрофлотМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПолитикаБелоруссияАлександр ГрушкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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