https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758506408.html

Сенатор отреагировал на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"

Сенатор отреагировал на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.11.2021

Сенатор отреагировал на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"

В случае введения ограничений против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете западным авиакомпаниям летать над своей территорией, заявил РИА... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:48

2021-11-11T09:48

2021-11-11T13:36

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В случае введения ограничений против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете западным авиакомпаниям летать над своей территорией, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против российского перевозчика, сейчас чиновники обсуждают такую возможность. Ограничения связаны с новым пакетом мер против Белоруссии, которую обвиняют в обострении ситуации на границе с соседними странами из-за наплыва мигрантов. Причастной к кризису в некоторых странах считают и Москву.По словам Джабарова, российские власти в ответ на действия Запада предпримут аналогичные шаги. При этом он отметил, что авиакомпании "очень сильно зависят от России в силу ее географического положения".Сенатор назвал инициаторов санкций "горячими головами", которые "не просчитали" последствия того, что они делают. Вместе с тем представитель Совета Федерации выразил надежду, что до новых ограничений дело все же не дойдет.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758470315.html

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370462.html

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в мире, аэрофлот, владимир джабаров, россия, белоруссия, евросоюз, новости - туризм