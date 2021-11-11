Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за кризиса на границе Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.
"Блок обсуждает введение санкций против авиаперевозчиков, в том числе российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines в новом пакете (ограничительных мер против Белоруссии. — Прим. ред.)", — заявил собеседник издания.
По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о "причастности" Москвы к миграционному кризису на польско-белоруской границе, назвал его слова безответственными и неприемлемыми. В Кремле отметили, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить власти России.
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В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.
Президент Белорусии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает. В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.