https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758487836.html

Опять виноваты злые русские: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за Белоруссии

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.11.2021

Опять виноваты злые русские: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за Белоруссии

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T00:59

2021-11-11T00:59

2021-11-11T00:59

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евросоюз

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.В свою очередь, источник, близкий к "Аэрофлоту", пояснил в комментарии РБК, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке перевозчик работает лишь с Египтом, Израилем, Ираном и ОАЭ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о "причастности" Москвы к миграционному кризису на польско-белоруской границе, назвал его слова безответственными и неприемлемыми. В Кремле отметили, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить власти России.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.Президент Белорусии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает. В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758416347.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html

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египет

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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