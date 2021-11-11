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Опять виноваты злые русские: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за Белоруссии
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.11.2021
Опять виноваты злые русские: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за Белоруссии
Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:59
2021-11-11T00:59
в мире
варшава
египет
белоруссия
польша
дмитрий песков
turkish airlines
евросоюз
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.В свою очередь, источник, близкий к "Аэрофлоту", пояснил в комментарии РБК, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке перевозчик работает лишь с Египтом, Израилем, Ираном и ОАЭ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о "причастности" Москвы к миграционному кризису на польско-белоруской границе, назвал его слова безответственными и неприемлемыми. В Кремле отметили, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить власти России.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.Президент Белорусии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает. В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
https://ria.ru/20211110/migranty-1758470084.html
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в мире, варшава, египет, белоруссия, польша, дмитрий песков, turkish airlines, евросоюз, аэрофлот, александр лукашенко, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
00:59 11.11.2021
 
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота" из-за кризиса на границе Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

"Блок обсуждает введение санкций против авиаперевозчиков, в том числе российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines в новом пакете (ограничительных мер против Белоруссии. — Прим. ред.)", — заявил собеседник издания.

По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.
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Евросоюз расширит санкции против Белоруссии
В свою очередь, источник, близкий к "Аэрофлоту", пояснил в комментарии РБК, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке перевозчик работает лишь с Египтом, Израилем, Ираном и ОАЭ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о "причастности" Москвы к миграционному кризису на польско-белоруской границе, назвал его слова безответственными и неприемлемыми. В Кремле отметили, что ситуация с беженцами действительно крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить власти России.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. На этой неделе ситуация серьезно осложнилась: перед польскими заграждениями скопились более двух тысяч беженцев, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки, которые пытаются попасть на территорию Польши. Они объясняют польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но те их не пропускают и периодически применяют слезоточивый газ.
Президент Белорусии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у республики нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Все обвинения в создании миграционного кризиса Минск отвергает. В Варшаве происходящее назвали крупнейшей в польской истории попыткой массового силового проникновения на территорию государства. Польша и Литва ввели на границах с Белоруссией режим ЧП и стянули туда войска.
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В миреВаршаваЕгипетБелоруссияПольшаДмитрий ПесковTurkish AirlinesЕвросоюзАэрофлотАлександр ЛукашенкоМатеуш МоравецкийРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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