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Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии
Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021
Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии
Полеты российских военных самолетов над Белоруссией являются реакцией на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе, заявил журналистам... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:32
2021-11-11T23:48
оон
белоруссия
воздушно-космические силы россии
россия
одкб
дмитрий полянский
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Полеты российских военных самолетов над Белоруссией являются реакцией на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на просьбу прокомментировать заявления, что пролеты российских самолетов расцениваются как провокационное действие, Полянский заявил: "Те, кто видит это через такую призму, забывают сказать, что это ответ на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе"."У нас есть обязательства в рамках союза России и Белоруссии, в рамках ОДКБ. Так что если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией мы вынуждены реагировать", - указал он.По его словам, это просто разведывательные полеты, ничего более. "Мы ничего не нарушаем", - добавил Полянский.
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оон, белоруссия, воздушно-космические силы россии, россия, одкб, дмитрий полянский
23:32 11.11.2021 (обновлено: 23:48 11.11.2021)
 
Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии

Зампостпреда России Полянский прокомментировал полет ВКС над территорией Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Полеты российских военных самолетов над Белоруссией являются реакцией на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявления, что пролеты российских самолетов расцениваются как провокационное действие, Полянский заявил: "Те, кто видит это через такую призму, забывают сказать, что это ответ на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе".
"У нас есть обязательства в рамках союза России и Белоруссии, в рамках ОДКБ. Так что если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией мы вынуждены реагировать", - указал он.
По его словам, это просто разведывательные полеты, ничего более. "Мы ничего не нарушаем", - добавил Полянский.
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Вчера, 22:38
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ООНБелоруссияВоздушно-космические силы РоссииРоссияОДКБДмитрий Полянский
 
 
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