https://ria.ru/20211111/samolety-1758668682.html

Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии

Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021

Зампостпреда прокомментировал полет ВКС России над территорией Белоруссии

Полеты российских военных самолетов над Белоруссией являются реакцией на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе, заявил журналистам... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:32

2021-11-11T23:32

2021-11-11T23:48

оон

белоруссия

воздушно-космические силы россии

россия

одкб

дмитрий полянский

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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Полеты российских военных самолетов над Белоруссией являются реакцией на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на просьбу прокомментировать заявления, что пролеты российских самолетов расцениваются как провокационное действие, Полянский заявил: "Те, кто видит это через такую призму, забывают сказать, что это ответ на наращивание военного присутствия на польско-белорусской границе"."У нас есть обязательства в рамках союза России и Белоруссии, в рамках ОДКБ. Так что если происходит наращивание военных ресурсов на границе с Белоруссией мы вынуждены реагировать", - указал он.По его словам, это просто разведывательные полеты, ничего более. "Мы ничего не нарушаем", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20211111/gotovnost-1758661891.html

белоруссия

россия

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оон, белоруссия, воздушно-космические силы россии, россия, одкб, дмитрий полянский