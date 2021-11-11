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Британский самолет-разведчик пытался приблизиться к границе у Крыма
Британский самолет-разведчик пытался приблизиться к границе у Крыма - РИА Новости, 11.11.2021
Британский самолет-разведчик пытался приблизиться к границе у Крыма
Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:54
2021-11-11T14:54
2021-11-11T15:02
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."С 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова", - сообщили в Минобороны.В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.
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безопасность, великобритания, су-30, россия
14:54 11.11.2021 (обновлено: 15:02 11.11.2021)
Британский самолет-разведчик пытался приблизиться к границе у Крыма
Британский самолет-разведчик заметили над Крымом, для его контроля поднимали Су-30
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к границе у юго-запада Крыма, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
"С 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова", - сообщили в Минобороны.
В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.