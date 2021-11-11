17:18 11.11.2021 (обновлено: 18:07 11.11.2021)
Саакашвили принял решение прекратить голодовку
Адвокат Саакашвили сообщил о прекращении голодовки его подзащитным
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял решение прекратить голодовку, но только в том случае, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации. Послание политика зачитал его адвокат Ника Гварамия.
"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. <...> Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", — передал юрист слова Саакашвили журналистам.
По словам Гварамии, его подзащитный требует организовать место в клинике, где будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета, эти дела пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику, после чего его перевезли в больницу. Власти Грузии отказываются освобождать экс-президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский лидер надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.