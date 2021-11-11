https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758613554.html

Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Саакашвили принял решение прекратить голодовку - РИА Новости, 11.11.2021

Саакашвили принял решение прекратить голодовку

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял решение прекратить голодовку, но только в том случае, если его перевезут... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:18

2021-11-11T17:18

2021-11-11T18:07

в мире

михаил саакашвили

грузия

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял решение прекратить голодовку, но только в том случае, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации. Послание политика зачитал его адвокат Ника Гварамия.По словам Гварамии, его подзащитный требует организовать место в клинике, где будет обеспечена его безопасность и высококачественное лечение в постреабилитационный период.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета, эти дела пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику, после чего его перевезли в больницу. Власти Грузии отказываются освобождать экс-президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский лидер надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758487430.html

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