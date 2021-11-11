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https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758487430.html
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику - РИА Новости, 11.11.2021
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
Страсбургский суд по правам человека отказал в переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T00:43
2021-11-11T00:54
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
европейский суд
задержание саакашвили в грузии
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека отказал в переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в Facebook заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Как сообщил на брифинге адвокат Ника Гварамия, суд обязал руководство страны информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах."Страсбургский суд обязал государство учесть обязательство обеспечить безопасность и адекватное лечение заключенного Саакашвили, будь это в тюрьме или в другом месте. Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — заключил юрист.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в этой стране его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей накануне сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что экс-президента в понедельник перевели в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, ему придется отбывать весь положенный срок.
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд, задержание саакашвили в грузии, рати брегадзе
00:43 11.11.2021 (обновлено: 00:54 11.11.2021)
 
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику

Министр юстиции Грузии Брегадзе: ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека отказал в переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в Facebook заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
"Вместо того, чтобы перевести его в гражданскую клинику государства, (Страсбургский суд. — Прим. ред.) призвал сторону-заявителя прекратить голодовку. Правительство Грузии должно предоставить Европейскому суду по правам человека информацию о здоровье и безопасности заявителя до 24 ноября 2021 года", — написал Брегадзе.
Как сообщил на брифинге адвокат Ника Гварамия, суд обязал руководство страны информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах.
"Страсбургский суд обязал государство учесть обязательство обеспечить безопасность и адекватное лечение заключенного Саакашвили, будь это в тюрьме или в другом месте. Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — заключил юрист.
Стоп-кадр с видеозаписи, где бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 08:00
"Аферист и симулянт". Почему "голодающего" Саакашвили нигде не ждут
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в этой стране его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей накануне сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что экс-президента в понедельник перевели в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, ему придется отбывать весь положенный срок.
Саакашвили ест в присутствии врачей вопреки заявлению о собственной голодовке - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 19:07
Появилось видео, на котором Саакашвили ест, несмотря на голодовку
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЕвропейский судЗадержание Саакашвили в ГрузииРати Брегадзе
 
 
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