https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758487430.html

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику - РИА Новости, 11.11.2021

ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику

Страсбургский суд по правам человека отказал в переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T00:43

2021-11-11T00:43

2021-11-11T00:54

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Страсбургский суд по правам человека отказал в переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Об этом в Facebook заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе.Как сообщил на брифинге адвокат Ника Гварамия, суд обязал руководство страны информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о всех проведенных медицинских вмешательствах."Страсбургский суд обязал государство учесть обязательство обеспечить безопасность и адекватное лечение заключенного Саакашвили, будь это в тюрьме или в другом месте. Суд также постановил, что медицинское обслуживание должно быть обеспечено, даже если Саакашвили прекратит голодовку. Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — заключил юрист.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее в этой стране его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он стал фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей накануне сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что экс-президента в понедельник перевели в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, ему придется отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758105531.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, европейский суд, задержание саакашвили в грузии, рати брегадзе