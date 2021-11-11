https://ria.ru/20211111/s-300-1758542395.html

Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300

Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300 - РИА Новости, 11.11.2021

Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300

Россиянин получил 3 года колонии за намерение переправить на Украину комплектующие к С-300, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:22

2021-11-11T12:22

2021-11-11T12:35

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянин получил 3 года колонии за намерение переправить на Украину комплектующие к С-300, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области."Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Михая Джованни Владиславовича, 1997 года рождения, причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из РФ... За совершение преступления "пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники", Московским городским судом Михай Д.В. приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина совместно с осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды продукции военного назначения украинцем Василием Василенко в 2019 году осуществил приискание комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 с целью их незаконного перемещения на Украину.По данным ведомства, в сентябре 2020 года Михая задержали в Пензе. Были обнаружены предметы и документы, признанные доказательствами его виновности по уголовному делу.

https://ria.ru/20210823/agent-1746809448.html

https://ria.ru/20210728/prigovor-1743216072.html

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2021

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, украина, пенза, московский городской суд, россия