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https://ria.ru/20211111/s-300-1758542395.html
Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300
Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300 - РИА Новости, 11.11.2021
Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300
Россиянин получил 3 года колонии за намерение переправить на Украину комплектующие к С-300, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:22
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
украина
пенза
московский городской суд
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянин получил 3 года колонии за намерение переправить на Украину комплектующие к С-300, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области."Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Михая Джованни Владиславовича, 1997 года рождения, причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из РФ... За совершение преступления "пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники", Московским городским судом Михай Д.В. приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчина совместно с осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды продукции военного назначения украинцем Василием Василенко в 2019 году осуществил приискание комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 с целью их незаконного перемещения на Украину.По данным ведомства, в сентябре 2020 года Михая задержали в Пензе. Были обнаружены предметы и документы, признанные доказательствами его виновности по уголовному делу.
https://ria.ru/20210823/agent-1746809448.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, украина, пенза, московский городской суд, россия
12:22 11.11.2021 (обновлено: 12:35 11.11.2021)
 
Россиянина осудили за намерение отправить на Украину запчасти к С-300

Россиянин получил три года колонии за намерение отправить на Украину комплектующие к С-300

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянин получил 3 года колонии за намерение переправить на Украину комплектующие к С-300, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Михая Джованни Владиславовича, 1997 года рождения, причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из РФ... За совершение преступления "пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники", Московским городским судом Михай Д.В. приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что мужчина совместно с осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды продукции военного назначения украинцем Василием Василенко в 2019 году осуществил приискание комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 с целью их незаконного перемещения на Украину.
По данным ведомства, в сентябре 2020 года Михая задержали в Пензе. Были обнаружены предметы и документы, признанные доказательствами его виновности по уголовному делу.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоУкраинаПензаМосковский городской судРоссия
 
 
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