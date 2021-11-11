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Наука
https://ria.ru/20211111/roskosmos-1758657279.html
"Роскосмос" потратит дополнительное финансирование на исследование планет
"Роскосмос" потратит дополнительное финансирование на исследование планет - РИА Новости, 11.11.2021
"Роскосмос" потратит дополнительное финансирование на исследование планет
Выделение дополнительного финансирования на развитие космической отрасли позволит реализовать запланированные научные исследования, заявил генеральный директор... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:00
2021-11-11T22:00
наука
владимир путин
дмитрий рогозин
роскосмос
европейское космическое агентство
институт космических исследований
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выделение дополнительного финансирования на развитие космической отрасли позволит реализовать запланированные научные исследования, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.Ранее источник рассказал РИА Новости, что данным решением возвращено все срезанное ранее финансирование научных космических проектов на 2021 год, а также имеется договоренность о полном финансировании проектов на 2022-2024 годы. Глава Роскосмоса до этого заявлял, что в год на научные космические программы необходимо по 15 миллиардов рублей."Принятие распоряжения правительства РФ о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств", - процитировали слова Рогозина в пресс-службе корпорации.Там пояснили, что дополнительные средства позволят обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям, как исследование Луны, астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения, исследование Венеры. Также будет обеспечено финансирование работ в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта "ЭкзоМарс" по исследованию Марса, который планируется запустить в 2022 году.Кроме того, будет обеспечено выполнение программы научных исследований космической обсерваторией для исследований астрофизических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения (космический аппарат "Спектр-РГ").Предприятия ракетно-космической отрасли получат средства в полном объеме в текущем году в рамках уже заключенных и реализуемых контрактов, отметили в пресс-службе.Начиная с 2016 года, с момента принятия Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, финансирование научных проектов постоянно урезалось. Как рассказал ранее РИА Новости директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, определенные проекты не получали до половины финансирования.
https://ria.ru/20211026/luna-1756349836.html
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756249601.html
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владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос, европейское космическое агентство, институт космических исследований, космос - риа наука, марс, луна, спектр-рг, россия, анатолий петрукович
22:00 11.11.2021
 
"Роскосмос" потратит дополнительное финансирование на исследование планет

Рогозин: допсредства для "Роскосмоса" пойдут на исследование Луны, Венеры и Марса

© Фото : ESO/Y. BeletskyСнимок Луны и Венеры
Снимок Луны и Венеры - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : ESO/Y. Beletsky
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Выделение дополнительного финансирования на развитие космической отрасли позволит реализовать запланированные научные исследования, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что данным решением возвращено все срезанное ранее финансирование научных космических проектов на 2021 год, а также имеется договоренность о полном финансировании проектов на 2022-2024 годы. Глава Роскосмоса до этого заявлял, что в год на научные космические программы необходимо по 15 миллиардов рублей.
"Принятие распоряжения правительства РФ о выделении госкорпорации дополнительных средств из резервного фонда позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина, создаст необходимые условия для решения задач по программе фундаментальных космических исследований на уровне ведущих космических агентств", - процитировали слова Рогозина в пресс-службе корпорации.
Там пояснили, что дополнительные средства позволят обеспечить необходимое финансирование работ по таким направлениям, как исследование Луны, астрофизических объектов в ультрафиолетовом и видимом диапазонах спектра электромагнитного излучения, исследование Венеры. Также будет обеспечено финансирование работ в рамках совместного с Европейским космическим агентством проекта "ЭкзоМарс" по исследованию Марса, который планируется запустить в 2022 году.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Кроме того, будет обеспечено выполнение программы научных исследований космической обсерваторией для исследований астрофизических объектов в рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения (космический аппарат "Спектр-РГ").
Предприятия ракетно-космической отрасли получат средства в полном объеме в текущем году в рамках уже заключенных и реализуемых контрактов, отметили в пресс-службе.
Начиная с 2016 года, с момента принятия Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, финансирование научных проектов постоянно урезалось. Как рассказал ранее РИА Новости директор Института космических исследований Анатолий Петрукович, определенные проекты не получали до половины финансирования.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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НаукаВладимир ПутинДмитрий РогозинРоскосмосЕвропейское космическое агентствоИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаМарсЛунаСпектр-РГРоссияАнатолий Петрукович
 
 
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