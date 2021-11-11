https://ria.ru/20211111/roskomnadzor-1758564004.html

За секс и мат в кино начали наказывать

Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах - РИА Новости, 11.11.2021

За секс и мат в кино начали наказывать

Роскомнадзор заподозрил онлайн-кинотеатр Megogo в административном правонарушении из-за неверной маркировки размещенного на стриминговой платформе российского... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:45

2021-11-11T13:45

2021-11-11T14:34

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

культура

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор заподозрил онлайн-кинотеатр Megogo в административном правонарушении из-за неверной маркировки размещенного на стриминговой платформе российского фильма, эксплуатирующего тему секса и использующего мат. Об этом сообщает газета "Ведомости".По информации издания, Роскомнадзор пригласил представителя платформы Megogo для составления протокола по части 1 статьи 19.7.10-2 КоАП. Причиной послужила неверная маркировка российского фильма "Никто не знает про секс", который, несмотря на нецензурную брань и откровенную тематику, находился на платформе с пометкой "16+", а не рекомендованной "18+".Известно, что сумма штрафа руководителю сервиса Megogo может составить от 200 до 400 тысяч рублей. Если его выпишут на само юридическое лицо, то сумма может повыситься до 600 тысяч или миллиона рублей.Накануне Роскомнадзор сообщил, что за год владельцам российских аудиовизуальных сервисов в общей сложности направили почти 40 требований устранить выявленные нарушения законодательства, в том числе за отсутствие социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации художественных фильмов.

https://ria.ru/20211101/roskomnadzor-1757181150.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), культура