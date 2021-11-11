https://ria.ru/20211111/roskomnadzor-1758532183.html

Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов - РИА Новости, 11.11.2021

Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор направил в этом году владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:47

2021-11-11T11:47

2021-11-11T11:47

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/11/1497171195_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_a7cbf84a4112c106138af184cd8f5ffb.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в этом году владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, сообщили РИА Новости в ведомстве.РКН отметил, что на сегодняшний день в реестре владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) зарегистрировано 25 площадок."Роскомнадзор направил владельцам АВС 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе 15 за несоответствие знака информационной продукции содержанию художественных фильмов", - говорится в сообщении.Также в ведомстве проинформировали, что с начала года 5 владельцев АВС привлечены к административной ответственности в связи с отсутствием социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации художественных фильмов. Ответственность за подобное нарушение предусмотрена в виде административного штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.Ответственность за вышеуказанное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 400 тысяч рублей, на юридических - до 1 миллиона рублей. Протоколы направлены для рассмотрения в суд, который определит размер штрафа.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/instagram-1757639445.html

https://ria.ru/20211028/propaganda-1756765654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия