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Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов - РИА Новости, 11.11.2021
Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов
Роскомнадзор направил в этом году владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:47
2021-11-11T11:47
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в этом году владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, сообщили РИА Новости в ведомстве.РКН отметил, что на сегодняшний день в реестре владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) зарегистрировано 25 площадок."Роскомнадзор направил владельцам АВС 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе 15 за несоответствие знака информационной продукции содержанию художественных фильмов", - говорится в сообщении.Также в ведомстве проинформировали, что с начала года 5 владельцев АВС привлечены к административной ответственности в связи с отсутствием социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации художественных фильмов. Ответственность за подобное нарушение предусмотрена в виде административного штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.Ответственность за вышеуказанное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 400 тысяч рублей, на юридических - до 1 миллиона рублей. Протоколы направлены для рассмотрения в суд, который определит размер штрафа.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
11:47 11.11.2021
 
Роскомнадзор выявил нарушения у владельцев аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор выявил у владельцев аудиовизуальных сервисов почти 40 нарушений

© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил в этом году владельцам аудиовизуальных сервисов 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
РКН отметил, что на сегодняшний день в реестре владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) зарегистрировано 25 площадок.
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"Роскомнадзор направил владельцам АВС 39 требований устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе 15 за несоответствие знака информационной продукции содержанию художественных фильмов", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве проинформировали, что с начала года 5 владельцев АВС привлечены к административной ответственности в связи с отсутствием социальной рекламы о вреде потребления табака при демонстрации художественных фильмов. Ответственность за подобное нарушение предусмотрена в виде административного штрафа для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч рублей.
"На сегодняшний день общая сумма назначенных штрафов составляет 550 тысяч рублей. Также в 2021 году Роскомнадзором составлены административные протоколы в отношении владельца АВС за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань", - добавляется в сообщении.
Ответственность за вышеуказанное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до 400 тысяч рублей, на юридических - до 1 миллиона рублей. Протоколы направлены для рассмотрения в суд, который определит размер штрафа.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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