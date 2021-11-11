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Умер барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

Умер барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж - РИА Новости, 11.11.2021

Умер барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

Сооснователь и барабанщик британской рок - группы Moody Blues Грэм Эдж скончался в возрасте 80 лет, пишет газета Sun. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:25

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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Сооснователь и барабанщик британской рок - группы Moody Blues Грэм Эдж скончался в возрасте 80 лет, пишет газета Sun.Moody Blues была основана в 1964 году в Бирмингеме и является одной из старейших действующих рок-групп в мире.Эдж, который был единственным участником группы от первоначального состава, перестал ездить с гастролями в 2018 году. В том же году второй альбом группы Days Of Future Passed, выпущенный в 1967 году, достиг второго места в американских чартах. Всего группа продала 70 миллионов альбомов по всему миру, из них 18 платиновых и золотых пластинок.Последний альбом был выпущен в 2003 году.

https://ria.ru/20211104/metallica-1757707665.html

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