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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/risk-1758621965.html
Назван новый фактор риска смерти от коронавируса
Врачи назвали новый фактор, который приводит к смерти при коронавирусе - РИА Новости, 11.11.2021
Назван новый фактор риска смерти от коронавируса
Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти при коронавирусной инфекции. Результаты... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:47
2021-11-11T18:03
распространение коронавируса
в мире
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти при коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.Специалисты изучили данные около 5400 пациентов больницы. При анализе учитывались и сопутствующие факторы, такие как сердечные и легочные заболевания, рак и курение.Медики выяснили, что гипоксия во сне на 31 процент увеличивает вероятность госпитализации и смертность при COVID-19. При этом они не нашли связи между этой патологией и повышенными шансами заражения SARS-CoV-2.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 250,7 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия. В России с начала эпидемии зарегистрировали 8 952 472 заболевших.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html
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в мире, сша, воз, коронавирус covid-19
17:47 11.11.2021 (обновлено: 18:03 11.11.2021)
 
Врачи назвали новый фактор, который приводит к смерти при коронавирусе

JAMA Networks: проблемы с дыханием во сне увеличивают риск смерти от коронавируса

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти при коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.
Специалисты изучили данные около 5400 пациентов больницы. При анализе учитывались и сопутствующие факторы, такие как сердечные и легочные заболевания, рак и курение.
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Медики выяснили, что гипоксия во сне на 31 процент увеличивает вероятность госпитализации и смертность при COVID-19. При этом они не нашли связи между этой патологией и повышенными шансами заражения SARS-CoV-2.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 250,7 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия. В России с начала эпидемии зарегистрировали 8 952 472 заболевших.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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