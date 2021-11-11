https://ria.ru/20211111/risk-1758621965.html

Назван новый фактор риска смерти от коронавируса

Врачи назвали новый фактор, который приводит к смерти при коронавирусе - РИА Новости, 11.11.2021

Назван новый фактор риска смерти от коронавируса

Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти при коронавирусной инфекции. Результаты... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:47

2021-11-11T17:47

2021-11-11T18:03

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Врачи из Кливлендского медицинского центра в США обнаружили связь между нарушениями дыхания во сне и риском смерти при коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Networks.Специалисты изучили данные около 5400 пациентов больницы. При анализе учитывались и сопутствующие факторы, такие как сердечные и легочные заболевания, рак и курение.Медики выяснили, что гипоксия во сне на 31 процент увеличивает вероятность госпитализации и смертность при COVID-19. При этом они не нашли связи между этой патологией и повышенными шансами заражения SARS-CoV-2.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 250,7 миллиона случаев, умерли более пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия. В России с начала эпидемии зарегистрировали 8 952 472 заболевших.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html

https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

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в мире, сша, воз, коронавирус covid-19