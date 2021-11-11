https://ria.ru/20211111/rgsu-1758663387.html

Назначен врио ректора РГСУ

Назначен врио ректора РГСУ - РИА Новости, 11.11.2021

Назначен врио ректора РГСУ

Андрей Хамров стал временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) вместо ушедшей по собственному желанию... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:47

2021-11-11T22:47

2021-11-11T22:47

ргсу

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

наталья починок

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Андрей Хамров стал временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) вместо ушедшей по собственному желанию Натальи Починок, сообщило министерство высшего образования и науки России."Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 г. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 г. на Андрея Анатольевича Хамрова", - сообщило министерство.Ранее починок заявила, что как председатель комиссии по социальной политике сосредоточится на работе в Общественной палате РФ и будет помогать отечественному высшему образованию.

https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, наталья починок