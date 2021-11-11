https://ria.ru/20211111/rgsu-1758663387.html
Назначен врио ректора РГСУ
Назначен врио ректора РГСУ - РИА Новости, 11.11.2021
Назначен врио ректора РГСУ
Андрей Хамров стал временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) вместо ушедшей по собственному желанию... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:47
2021-11-11T22:47
2021-11-11T22:47
ргсу
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
наталья починок
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Андрей Хамров стал временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) вместо ушедшей по собственному желанию Натальи Починок, сообщило министерство высшего образования и науки России."Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 г. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 г. на Андрея Анатольевича Хамрова", - сообщило министерство.Ранее починок заявила, что как председатель комиссии по социальной политике сосредоточится на работе в Общественной палате РФ и будет помогать отечественному высшему образованию.
https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html
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ргсу, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, наталья починок
Назначен врио ректора РГСУ
Врио ректора Российского социального госуниверситета будет Хамров вместо Починок