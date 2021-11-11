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Получила по заслугам? Неожиданный поворот в громком деле ректора РГСУ
Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок - РИА Новости, 11.11.2021
Получила по заслугам? Неожиданный поворот в громком деле ректора РГСУ
Ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок уволили с поста главу вуза, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T01:59
2021-11-11T01:59
2021-11-11T01:59
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок уволили с поста главу вуза, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Минобрнауки и проректора по безопасности учебного заведения Андрея Хамрова.Ранее ведомство отстранило Починок от должности ректора до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, затем этот срок продлили.Хамров заявил изданию, что ректор написала заявление по собственному желанию. Однако официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с Починок, проректор, по его словам, не видел.Источник медиахолдинга в Минобрнауки подтвердил, что Починок уволили с поста ректора РГСУ, после того как она написала заявление по собственному желанию.
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общество, ргсу, россия, наталья починок
Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок, написавшую заявление по собственному желанию