https://ria.ru/20211111/rgsu-1758489749.html

Получила по заслугам? Неожиданный поворот в громком деле ректора РГСУ

Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок - РИА Новости, 11.11.2021

Получила по заслугам? Неожиданный поворот в громком деле ректора РГСУ

Ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок уволили с поста главу вуза, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T01:59

2021-11-11T01:59

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общество

ргсу

россия

наталья починок

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок уволили с поста главу вуза, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Минобрнауки и проректора по безопасности учебного заведения Андрея Хамрова.Ранее ведомство отстранило Починок от должности ректора до 6 сентября на время проведения проверки деятельности вуза, затем этот срок продлили.Хамров заявил изданию, что ректор написала заявление по собственному желанию. Однако официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с Починок, проректор, по его словам, не видел.Источник медиахолдинга в Минобрнауки подтвердил, что Починок уволили с поста ректора РГСУ, после того как она написала заявление по собственному желанию.

https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html

россия

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2021

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общество, ргсу, россия, наталья починок