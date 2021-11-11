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Мальчика из США признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил
Мальчика из США признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил - РИА Новости, 11.11.2021
Мальчика из США признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил
Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс (Curtis Zy-Keith Means) из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:14
2021-11-11T18:16
в мире
сша
книга рекордов гиннесса
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс (Curtis Zy-Keith Means) из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил, сообщается в заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса.Мальчик родился 4 июля прошлого года на сроке беременности 21 неделя и 1 день, при рождении он весил всего 420 граммов.Отмечается, что изначально беременность его матери, Мишель Батлер, протекала нормально, но 4 июля ее пришлось срочно доставить в больницу для проведения неотложной операции. Женщину быстро перевели из местной больницы в Университет Алабамы в Бирмингеме, который известен одним из ведущих в США отделений неонатологии и педиатрии."Они (врачи) не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали мне продолжать молиться", – рассказала Батлер в интервью Книге рекордов Гиннеса.Малышу долгие месяцы требовался круглосуточный уход, и спустя 275 дней под присмотром медиков Кертиса выписали из больницы. Он попал домой 6 апреля 2021 года.Предыдущий рекорд был установлен Ричардом Хатчинсоном из Висконсина, который родился в июне 2020 года в гестационном возрасте 21 неделя 2 дня. До этого рекорд на протяжении 34 лет принадлежал Джеймсу Элджину Гиллу, который в мае 1987 года родился в Оттаве (Канада) на сроке беременности 21 неделя 5 дней.
https://ria.ru/20200428/1570701407.html
https://ria.ru/20200803/1575289053.html
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в мире, сша, книга рекордов гиннесса
18:14 11.11.2021 (обновлено: 18:16 11.11.2021)
 
Мальчика из США признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил

Мальчика из США признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил

© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Fotolia / haveseen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Родившийся в июле 2020 года Кертис Минс (Curtis Zy-Keith Means) из американского штата Алабама официально стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил, сообщается в заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Мальчик родился 4 июля прошлого года на сроке беременности 21 неделя и 1 день, при рождении он весил всего 420 граммов.
Отмечается, что изначально беременность его матери, Мишель Батлер, протекала нормально, но 4 июля ее пришлось срочно доставить в больницу для проведения неотложной операции. Женщину быстро перевели из местной больницы в Университет Алабамы в Бирмингеме, который известен одним из ведущих в США отделений неонатологии и педиатрии.
"Они (врачи) не знали, выживет ли он, поэтому просто сказали мне продолжать молиться", – рассказала Батлер в интервью Книге рекордов Гиннеса.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 28.04.2020
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В Алма-Ате врачи выходили недоношенного ребенка весом 650 граммов
Малышу долгие месяцы требовался круглосуточный уход, и спустя 275 дней под присмотром медиков Кертиса выписали из больницы. Он попал домой 6 апреля 2021 года.
Предыдущий рекорд был установлен Ричардом Хатчинсоном из Висконсина, который родился в июне 2020 года в гестационном возрасте 21 неделя 2 дня. До этого рекорд на протяжении 34 лет принадлежал Джеймсу Элджину Гиллу, который в мае 1987 года родился в Оттаве (Канада) на сроке беременности 21 неделя 5 дней.
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В миреСШАКнига рекордов Гиннесса
 
 
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