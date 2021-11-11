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Наука
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На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей
На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.11.2021
На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей
Правительство РФ дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:11
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наука
михаил мишустин
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."По поручению президента, правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договорённостям", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, космос - риа наука, россия
12:11 11.11.2021 (обновлено: 12:21 11.11.2021)
 
На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Правительство дополнительно направит 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли

© Фото : Роскосмос/Андрей ШипелинПредполетный этап эксперимента "Созвездие — ЛМ-21/22"
Предполетный этап эксперимента Созвездие — ЛМ-21/22 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Роскосмос/Андрей Шипелин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"По поручению президента, правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договорённостям", - сказал Мишустин.
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