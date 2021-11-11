https://ria.ru/20211111/razvitie-1758539680.html

На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей

На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.11.2021

На развитие космической отрасли направят 6,5 миллиарда рублей

Правительство РФ дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:11

2021-11-11T12:11

2021-11-11T12:21

наука

михаил мишустин

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755611471_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e4959bb74da10641a99e8799ee5b8f53.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг."По поручению президента, правительство дополнительно направляет 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области. Наша страна всегда была надежным партнером, который четко следует всем достигнутым договорённостям", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211107/soyuz-1757922297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, космос - риа наука, россия