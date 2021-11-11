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Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе
Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021
Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе
Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули тему обстановки на границах Белоруссии со странами... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:29
2021-11-11T19:23
россия
в мире
белоруссия
германия
польша
владимир путин
ангела меркель
евросоюз
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули тему обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер призвал восстановить диалог между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации.Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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россия, в мире, белоруссия, германия, польша, владимир путин, ангела меркель, евросоюз, нато, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:29 11.11.2021 (обновлено: 19:23 11.11.2021)
 
Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе

Путин и Меркель обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии со странами ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули тему обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса – в соответствии с международными гуманитарными нормами", — говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер призвал восстановить диалог между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации.
Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
РоссияВ миреБелоруссияГерманияПольшаВладимир ПутинАнгела МеркельЕвросоюзНАТОМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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