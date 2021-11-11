https://ria.ru/20211111/razgovor-1758632008.html

Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе

Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 11.11.2021

Путин обсудил с Меркель ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули тему обстановки на границах Белоруссии со странами... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:29

2021-11-11T18:29

2021-11-11T19:23

россия

в мире

белоруссия

германия

польша

владимир путин

ангела меркель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре затронули тему обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, российский лидер призвал восстановить диалог между государствами ЕС и Белоруссией для разрешения ситуации.Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

россия

белоруссия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T18:29 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, белоруссия, германия, польша, владимир путин, ангела меркель, евросоюз, нато, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии