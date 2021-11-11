https://ria.ru/20211111/rashkin-1758502056.html
Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности
Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 11.11.2021
Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности
Генеральная прокуратура в ближайшее время попросит Госдуму отреагировать на скандал вокруг коммуниста Валерия Рашкина, задержанного по подозрению в незаконной... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:15
2021-11-11T09:15
2021-11-11T16:42
происшествия
валерий рашкин
вячеслав володин
юрий синельщиков
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура в ближайшее время попросит Госдуму отреагировать на скандал вокруг коммуниста Валерия Рашкина, задержанного по подозрению в незаконной охоте, сообщил источник в нижней палате парламента.Ранее думский спикер Вячеслав Володин заявлял, что ходатайство рассмотрят сразу.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, ее он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой. Недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили также шкуру и другие части животного. Возбуждено дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат СК.
https://ria.ru/20211109/poligraf-1758301418.html
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происшествия, валерий рашкин, вячеслав володин, юрий синельщиков, дело о незаконной охоте с участием рашкина
09:15 11.11.2021 (обновлено: 16:42 11.11.2021)
Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности
Источник: запрос о неприкосновенности Рашкина могут прислать в Госдуму в начале недели