https://ria.ru/20211111/rashkin-1758502056.html

Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности

Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 11.11.2021

Источник сообщил, когда Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности

Генеральная прокуратура в ближайшее время попросит Госдуму отреагировать на скандал вокруг коммуниста Валерия Рашкина, задержанного по подозрению в незаконной... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:15

2021-11-11T09:15

2021-11-11T16:42

происшествия

валерий рашкин

вячеслав володин

юрий синельщиков

дело о незаконной охоте с участием рашкина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756867193_0:283:2578:1733_1920x0_80_0_0_67c86a2800f77e727ac3cab8912c3393.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура в ближайшее время попросит Госдуму отреагировать на скандал вокруг коммуниста Валерия Рашкина, задержанного по подозрению в незаконной охоте, сообщил источник в нижней палате парламента.Ранее думский спикер Вячеслав Володин заявлял, что ходатайство рассмотрят сразу.По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждает сам депутат, ее он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой. Недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили также шкуру и другие части животного. Возбуждено дело о незаконной охоте, его передали в центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20211109/poligraf-1758301418.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, валерий рашкин, вячеслав володин, юрий синельщиков, дело о незаконной охоте с участием рашкина