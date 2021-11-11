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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров - РИА Новости, 11.11.2021
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:22
2021-11-11T18:24
распространение коронавируса
общество
аэрофлот
михаил демин
россия
коронавирус covid-19
qr-код
новости - туризм
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки, заявил РИА Новости официальный представитель перевозчика Михаил Демин.Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб в России сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином."Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты", - сказал Демин."Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займёт какое-то время, но это достаточно короткие сроки", - добавил он.
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758624634.html
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общество, аэрофлот, михаил демин, россия, коронавирус covid-19, qr-код, новости - туризм
18:22 11.11.2021 (обновлено: 18:24 11.11.2021)
 
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров

В "Аэрофлоте" заявили о технологической готовности к проверке QR-кодов у пассажиров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественных местах в регионах России
Проверка QR-кодов в общественных местах в регионах России - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки, заявил РИА Новости официальный представитель перевозчика Михаил Демин.
Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб в России сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином.
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"Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты", - сказал Демин.
"Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займёт какое-то время, но это достаточно короткие сроки", - добавил он.
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