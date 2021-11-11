https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров - РИА Новости, 11.11.2021
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:22
2021-11-11T18:22
2021-11-11T18:24
распространение коронавируса
общество
аэрофлот
михаил демин
россия
коронавирус covid-19
qr-код
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756125162_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_6f214bac95b47241408b6edba957d7d7.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки, заявил РИА Новости официальный представитель перевозчика Михаил Демин.Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб в России сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином."Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты", - сказал Демин."Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займёт какое-то время, но это достаточно короткие сроки", - добавил он.
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758624634.html
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758628854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756125162_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_1e503b1860da19675363811379d6c377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, аэрофлот, михаил демин, россия, коронавирус covid-19, qr-код, новости - туризм
18:22 11.11.2021 (обновлено: 18:24 11.11.2021)
"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров
В "Аэрофлоте" заявили о технологической готовности к проверке QR-кодов у пассажиров