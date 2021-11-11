https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758629529.html

"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров

"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров - РИА Новости, 11.11.2021

"Аэрофлот" заявил о готовности к проверке QR-кодов у пассажиров

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:22

2021-11-11T18:22

2021-11-11T18:24

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аэрофлот

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" технологически готова к запуску проверок QR-кодов о вакцинации, внедрение нововведения займет короткие сроки, заявил РИА Новости официальный представитель перевозчика Михаил Демин.Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб в России сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином."Если соответствующий закон будет принят, то нововведение, связанное с необходимостью проверки дополнительных документов, будет реализовано, "Аэрофлот" технологически к этому готов: мы предварительно прорабатывали подобные варианты", - сказал Демин."Обеспечение новых нормативов законодательства технологически реализуемо, внедрение займёт какое-то время, но это достаточно короткие сроки", - добавил он.

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758624634.html

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758628854.html

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общество, аэрофлот, михаил демин, россия, коронавирус covid-19, qr-код, новости - туризм