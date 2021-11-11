Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html
Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов
Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов - РИА Новости, 11.11.2021
Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов
Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:25
2021-11-11T15:40
распространение коронавируса
экономика
технологии
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428253_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_699f5b7659ceb19c99f3e354255827b5.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес сможет адаптироваться к подобным мерам, например, через развитие онлайн-продаж, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России."Любые ограничения негативно влияют на трафик. Даже двери в магазинах негативно на него влияют, именно поэтому в современных магазинах стараются делать автоматические двери. Любое ограничение на какие-либо действия покупателей приведут к негативным последствиям сначала для трафика, потом для объема продаж", - сказал Федяков, комментируя введение QR-кодов для магазинов."Вопрос в том, насколько негативным будет это влияние, но это зависит от того, как будут реализованы подобные меры и как они будут соблюдаться. С другой стороны, мы видим, что идет активное развитие электронной коммерции, в этом году она может увеличиться до уровня существенно выше 10% от оборота розничной торговли", - добавил эксперт.Ограничения из-за коронавируса, продолжил он, только ускоряют развитие онлайн-торговли, покупать товары через интернет начинает, например, старшее поколение россиян. "Бизнес, скорее всего, найдет решение, чтобы компенсировать спад трафика в магазинах, но это будет нелегко. В этом смысле хотелось бы, чтобы бизнесу не мешали находить такие решения штрафами или созданием бумажной волокиты", - указал собеседник агентства.Он дал две рекомендации, первая - выработать федеральные правила при введении QR-кодов. "Второй момент - не надо перекладывать всю ответственность на бизнес. Например, решить все вопросы по вакцинации трудового коллектива - сложная задача, и когда вся ответственность за несоблюдение правил возложена только на бизнес - на мой взгляд, абсолютно несправедливо. Нужно повышать ответственность населения", - заключил гендиректор InfoLine.
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758575369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569428253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c1b8915ad9238e6f1ae04f4a1a4487a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
15:25 11.11.2021 (обновлено: 15:40 11.11.2021)
 
Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов

Глава InfoLine Федяков: QR-коды для магазинов повлияют на продажи, бизнес адаптируется

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧеловек держит смартфон с изображением QR-кода
Человек держит смартфон с изображением QR-кода - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес сможет адаптироваться к подобным мерам, например, через развитие онлайн-продаж, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России.
"Любые ограничения негативно влияют на трафик. Даже двери в магазинах негативно на него влияют, именно поэтому в современных магазинах стараются делать автоматические двери. Любое ограничение на какие-либо действия покупателей приведут к негативным последствиям сначала для трафика, потом для объема продаж", - сказал Федяков, комментируя введение QR-кодов для магазинов.
"Вопрос в том, насколько негативным будет это влияние, но это зависит от того, как будут реализованы подобные меры и как они будут соблюдаться. С другой стороны, мы видим, что идет активное развитие электронной коммерции, в этом году она может увеличиться до уровня существенно выше 10% от оборота розничной торговли", - добавил эксперт.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:36Распространение коронавируса
Омбудсмен по ресторанному бизнесу назвал обязательные QR-коды фатальными
Ограничения из-за коронавируса, продолжил он, только ускоряют развитие онлайн-торговли, покупать товары через интернет начинает, например, старшее поколение россиян. "Бизнес, скорее всего, найдет решение, чтобы компенсировать спад трафика в магазинах, но это будет нелегко. В этом смысле хотелось бы, чтобы бизнесу не мешали находить такие решения штрафами или созданием бумажной волокиты", - указал собеседник агентства.
Он дал две рекомендации, первая - выработать федеральные правила при введении QR-кодов. "Второй момент - не надо перекладывать всю ответственность на бизнес. Например, решить все вопросы по вакцинации трудового коллектива - сложная задача, и когда вся ответственность за несоблюдение правил возложена только на бизнес - на мой взгляд, абсолютно несправедливо. Нужно повышать ответственность населения", - заключил гендиректор InfoLine.
Опрос
Вы поддерживаете идею ввести QR-коды в транспорте, магазинах и кафе?
Проголосовали:
Вчера, 14:25Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаЭкономикаТехнологииКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты