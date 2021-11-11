https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html

Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов

Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов - РИА Новости, 11.11.2021

Эксперт оценил последствия введения QR-кодов для магазинов

Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:25

2021-11-11T15:25

2021-11-11T15:40

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любые ограничения для покупателей негативно влияют на трафик и продажи магазинов, и введение QR-кодов для посещения магазинов не будет исключением, но бизнес сможет адаптироваться к подобным мерам, например, через развитие онлайн-продаж, заявил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России."Любые ограничения негативно влияют на трафик. Даже двери в магазинах негативно на него влияют, именно поэтому в современных магазинах стараются делать автоматические двери. Любое ограничение на какие-либо действия покупателей приведут к негативным последствиям сначала для трафика, потом для объема продаж", - сказал Федяков, комментируя введение QR-кодов для магазинов."Вопрос в том, насколько негативным будет это влияние, но это зависит от того, как будут реализованы подобные меры и как они будут соблюдаться. С другой стороны, мы видим, что идет активное развитие электронной коммерции, в этом году она может увеличиться до уровня существенно выше 10% от оборота розничной торговли", - добавил эксперт.Ограничения из-за коронавируса, продолжил он, только ускоряют развитие онлайн-торговли, покупать товары через интернет начинает, например, старшее поколение россиян. "Бизнес, скорее всего, найдет решение, чтобы компенсировать спад трафика в магазинах, но это будет нелегко. В этом смысле хотелось бы, чтобы бизнесу не мешали находить такие решения штрафами или созданием бумажной волокиты", - указал собеседник агентства.Он дал две рекомендации, первая - выработать федеральные правила при введении QR-кодов. "Второй момент - не надо перекладывать всю ответственность на бизнес. Например, решить все вопросы по вакцинации трудового коллектива - сложная задача, и когда вся ответственность за несоблюдение правил возложена только на бизнес - на мой взгляд, абсолютно несправедливо. Нужно повышать ответственность населения", - заключил гендиректор InfoLine.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758575369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код