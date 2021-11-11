https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758628854.html
Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей
Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей - РИА Новости, 11.11.2021
Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей
Введение QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения, считает руководитель фракции... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:18
2021-11-11T18:18
2021-11-11T18:18
распространение коронавируса
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сергей миронов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Фракция "Справедливая Россия - За правду" не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму. Во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения", - сказал РИА Новости Миронов.Также, по его словам, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медицинским отводом от вакцинации, которым придется каждый раз сдавать платные ПЦР-тесты, так как бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодняшний день практически недоступно. "В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан", - добавил он."Более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. Вакцинация не исключает риск заражения и распространения вируса. А переполненные поезда и самолеты усугубляют эти риски. Современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты. Запуск бесплатного экспресс-тестирования на вокзалах и в аэропортах позволит эффективнее бороться с пандемией и обойтись без ущемления прав граждан", - отметил парламентарий.Миронов также подчеркнул, что подобное решение о введении единого запрета на территории всей страны представляется фракции необоснованным, поскольку эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте различная.Введение таких мер в магазинах и кафе "Справедливая Россия - За правду" также не поддерживает, однако "нужно смотреть законопроекты", пояснили в пресс-службе партии.
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html
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РИА Новости
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общество, госдума рф, сергей миронов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, партия "справедливая россия - за правду"
Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей
Миронов: проект QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению прав людей
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Введение QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
"Фракция "Справедливая Россия - За правду" не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму
. Во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения", - сказал РИА Новости Миронов.
Также, по его словам, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медицинским отводом от вакцинации, которым придется каждый раз сдавать платные ПЦР-тесты, так как бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодняшний день практически недоступно. "В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан", - добавил он.
"Более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. Вакцинация не исключает риск заражения и распространения вируса. А переполненные поезда и самолеты усугубляют эти риски. Современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты. Запуск бесплатного экспресс-тестирования на вокзалах и в аэропортах позволит эффективнее бороться с пандемией и обойтись без ущемления прав граждан", - отметил парламентарий.
Миронов также подчеркнул, что подобное решение о введении единого запрета на территории всей страны представляется фракции необоснованным, поскольку эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте различная.
Введение таких мер в магазинах и кафе "Справедливая Россия - За правду" также не поддерживает, однако "нужно смотреть законопроекты", пояснили в пресс-службе партии.