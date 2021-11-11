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Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей

Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей - РИА Новости, 11.11.2021

Миронов назвал проект введения QR-кодов на транспорте ущемлением прав людей

Введение QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения, считает руководитель фракции... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:18

2021-11-11T18:18

2021-11-11T18:18

распространение коронавируса

общество

госдума рф

сергей миронов

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Введение QR-кодов на транспорте приведет к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения, считает руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Фракция "Справедливая Россия - За правду" не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму. Во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения", - сказал РИА Новости Миронов.Также, по его словам, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медицинским отводом от вакцинации, которым придется каждый раз сдавать платные ПЦР-тесты, так как бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодняшний день практически недоступно. "В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан", - добавил он."Более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. Вакцинация не исключает риск заражения и распространения вируса. А переполненные поезда и самолеты усугубляют эти риски. Современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты. Запуск бесплатного экспресс-тестирования на вокзалах и в аэропортах позволит эффективнее бороться с пандемией и обойтись без ущемления прав граждан", - отметил парламентарий.Миронов также подчеркнул, что подобное решение о введении единого запрета на территории всей страны представляется фракции необоснованным, поскольку эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте различная.Введение таких мер в магазинах и кафе "Справедливая Россия - За правду" также не поддерживает, однако "нужно смотреть законопроекты", пояснили в пресс-службе партии.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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