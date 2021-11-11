https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758552151.html

В Совфеде не обсуждали проект введения QR-кодов в магазинах и транспорте

В Совфеде не обсуждали проект введения QR-кодов в магазинах и транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

В Совфеде не обсуждали проект введения QR-кодов в магазинах и транспорте

В Совет Федерации не поступал законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах, сообщила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:02

2021-11-11T13:02

2021-11-11T13:18

распространение коронавируса

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации не поступал законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах, сообщила РИА Новости в четверг глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, эта мера будет действовать до июня будущего года. Инициативы не касаются общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов."Такой документ в Совфед не поступал, из официальных источников я о нем не слышала", - сказала Святенко. Она подчеркнула, что если такой документ поступит в Совет Федерации, в комитете его будут "внимательно изучать".Сенатор подчеркнула, что если ознакомиться с информацией по распространению коронавируса, видно рост заболеваемости, хотя и не очень значительный. "Уверена, что решения, которые могут быть приняты правительством или субъектами РФ, конечно, будут направлены на то, чтобы снизить рост заболеваемости COVID", - заключила она.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758463498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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