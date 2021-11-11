https://ria.ru/20211111/putin-1758632664.html

Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева

Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева - РИА Новости, 11.11.2021

Путин обратил внимание Меркель на деструктивную политику Киева

Президент России Владимир Путин обратил внимание врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:31

2021-11-11T18:31

2021-11-11T18:48

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющей обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель."При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту – президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20211011/danbass-1754106675.html

киев

донбасс

сша

россия

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в мире, киев, донбасс, сша, владимир путин, ангела меркель, нато, россия