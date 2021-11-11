https://ria.ru/20211111/putin-1758546164.html
В Кремле рассказали о реакции Путина на действия США в Черном море
В Кремле рассказали о реакции Путина на действия США в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле рассказали о реакции Путина на действия США в Черном море
Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:37
2021-11-11T12:37
2021-11-11T13:51
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море и следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Абсолютно является предметом его обеспокоенности (действия Соединенных Штатов в Черном море. — Прим. ред.), и он об этом говорил", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было. Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, черное море, нато, военно-морские силы сша, россия
12:37 11.11.2021 (обновлено: 13:51 11.11.2021)
В Кремле рассказали о реакции Путина на действия США в Черном море
Песков: Путин обеспокоен действиями США в Черном море