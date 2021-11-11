https://ria.ru/20211111/putin-1758545586.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 11.11.2021
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:34
2021-11-11T12:34
2021-11-11T12:34
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россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, президент работает в Москве, в его графике на день много встреч непубличного характера."Мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211110/peskov-1758475852.html
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политика, москва, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Песков рассказал. что в графике Путина много встреч и несколько телефонных разговоров