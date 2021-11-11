https://ria.ru/20211111/putin-1758545586.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 11.11.2021

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:34

2021-11-11T12:34

2021-11-11T12:34

политика

москва

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, президент работает в Москве, в его графике на день много встреч непубличного характера."Мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211110/peskov-1758475852.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, владимир путин, дмитрий песков, россия