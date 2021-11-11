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Эксперт оценил проект постановления по правилам русского языка
Эксперт оценил проект постановления по правилам русского языка - РИА Новости, 11.11.2021
Эксперт оценил проект постановления по правилам русского языка
Новый проект по правилам русского языка - это не реформа, а совершенствование и дополнение знакомых правил, сообщил РИА Новости проректор по науке... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T09:54
2021-11-11T09:54
общество
образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый проект по правилам русского языка - это не реформа, а совершенствование и дополнение знакомых правил, сообщил РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.Минпросвещения подготовило проект постановления правительства России "Об утверждении правил русской орфографии", корректирующий правила, официально утвержденные в 1956 году."Те, кто считают, что на днях случилась реформа русской орфографии, – не правы. На сегодняшний день мы имеем дело с совершенствованием и дополнением свода правил русской орфографии. Нет никаких изменений, только дополнение и детализация тех областей, которые ранее не были в центре нашего внимания. За прошедшее время назрела острая необходимость в дополнении и уточнении этих правил, так как в их формулировках обнаружились некоторые лакуны, ведь последние изменения в эти правила были внесены в 1956 году, с тех пор появилось множество новых слов", - сообщил Осадчий.По его словам, с 1956 года выпускались разные справочники по орфографии, не имеющие силы академического свода правил, но при этом они были авторитетными и всеми использовались.Например, на справочнике Дитмара Розенталя Осадчий, по его словам, "вырос" сам, а также не одно поколение редакторов, филологов и журналистов. По его мнению, усомниться в полноте и авторитетности таких трудов оснований нет, однако все они являются авторским продуктом конкретных ученых. Теперь же, отмечает филолог, представлен результат работы академического коллектива при участии госоргана, этот статус важен.
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общество, образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
09:54 11.11.2021
 
Эксперт оценил проект постановления по правилам русского языка

Филолог Осадчий оценил проект постановления правительства по правилам русского языка

© Fotolia / xyКниги и учебники
Книги и учебники - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новый проект по правилам русского языка - это не реформа, а совершенствование и дополнение знакомых правил, сообщил РИА Новости проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.
Минпросвещения подготовило проект постановления правительства России "Об утверждении правил русской орфографии", корректирующий правила, официально утвержденные в 1956 году.
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9 ноября, 19:43
"Те, кто считают, что на днях случилась реформа русской орфографии, – не правы. На сегодняшний день мы имеем дело с совершенствованием и дополнением свода правил русской орфографии. Нет никаких изменений, только дополнение и детализация тех областей, которые ранее не были в центре нашего внимания. За прошедшее время назрела острая необходимость в дополнении и уточнении этих правил, так как в их формулировках обнаружились некоторые лакуны, ведь последние изменения в эти правила были внесены в 1956 году, с тех пор появилось множество новых слов", - сообщил Осадчий.
По его словам, с 1956 года выпускались разные справочники по орфографии, не имеющие силы академического свода правил, но при этом они были авторитетными и всеми использовались.
Например, на справочнике Дитмара Розенталя Осадчий, по его словам, "вырос" сам, а также не одно поколение редакторов, филологов и журналистов. По его мнению, усомниться в полноте и авторитетности таких трудов оснований нет, однако все они являются авторским продуктом конкретных ученых. Теперь же, отмечает филолог, представлен результат работы академического коллектива при участии госоргана, этот статус важен.
Бюст Пушкина на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 17:53Сказано в эфире
Правила русского языка обновят. Филолог объяснил, что изменится
 
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