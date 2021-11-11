https://ria.ru/20211111/probki-1758638687.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:06

2021-11-11T19:06

2021-11-11T19:06

общество

москва

городское хозяйство москвы

яндекс

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве в четверг вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на юго-западе и северо-востоке.Серьёзные затруднения на Москворецкой, Кремлевской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Яузского до Рождественского бульвара, а также на Тверской, Пятницкой улицах, Большой Никитской и Сретенке.Значительные затруднения наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на востоке и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на юго-востоке и северо-западе.Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Варшавском шоссе.

https://ria.ru/20211109/sobyanin-1758237495.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, яндекс, садовое кольцо (москва)