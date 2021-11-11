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Студенты Первого казачьего университета присягнули на верность Отечеству
Студенты Первого казачьего университета присягнули на верность Отечеству - РИА Новости, 11.11.2021
Студенты Первого казачьего университета присягнули на верность Отечеству
Церемония торжественного обещания студентов-казаков МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) прошла на территории музейно-храмового комплекса... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:45
2021-11-11T17:45
2021-11-11T17:47
российское казачество
центральное казачье войско
сергей чеботарев
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российское казачество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Церемония торжественного обещания студентов-казаков МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) прошла на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот".В присутствии руководства вуза, атамана и духовенства студенты принесли присягу служить Отечеству, казачеству и вере православной, а также получили удостоверения и медали из рук почетных гостей."Сегодня особый день в жизни каждого из вас. Желаю вам крепости в вере, уверенности в собственных силах, в дружбе. И здоровья, чтобы реализовать все задуманное", – поздравил студентов ректор МГУТУ им. Разумовского Сергей Чеботарев.В свою очередь духовник университета, ответственный секретарь синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин призвал учащихся вуза всегда помнить обещание, данное перед лицом своих товарищей, и ежедневно укреплять свой дух и волю."Хочу пожелать, чтобы каждый день у вас была та или иная победа над самим собой, которая приведет потом к великим победам и достижениям. Чтобы для ваших детей и внуков вы были патриотами, победителями, которые научились каждый день побеждать самого себя. Это очень благородно, и именно эта победа над собой приносит радость в сердце, спокойствие в душу и благополучие в жизнь", – сказал он.Как отметил первый заместитель войскового атамана Центрального казачьего войска, казачий полковник Геннадий Сидорин, именно с этого момента можно считать, что юные казаки в полной мере состоялись как студенты."С честью несите звание студента Первого казачьего университета. Казаки всегда стремились к знаниям, поскольку именно это является основой успешного хозяйствования и воспитания детей. Учитесь всю жизнь, и пусть ваши самые смелые, благие мечты воплотятся в этой жизни", – заключил атаман.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральное казачье войско, сергей чеботарев, россия, российское казачество
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Церемония торжественного обещания студентов-казаков МГУТУ им. Разумовского (Первого казачьего университета) прошла на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот".
В присутствии руководства вуза, атамана и духовенства студенты принесли присягу служить Отечеству, казачеству и вере православной, а также получили удостоверения и медали из рук почетных гостей.
"Сегодня особый день в жизни каждого из вас. Желаю вам крепости в вере, уверенности в собственных силах, в дружбе. И здоровья, чтобы реализовать все задуманное", – поздравил студентов ректор МГУТУ им. Разумовского Сергей Чеботарев.
В свою очередь духовник университета, ответственный секретарь синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин призвал учащихся вуза всегда помнить обещание, данное перед лицом своих товарищей, и ежедневно укреплять свой дух и волю.
"Хочу пожелать, чтобы каждый день у вас была та или иная победа над самим собой, которая приведет потом к великим победам и достижениям. Чтобы для ваших детей и внуков вы были патриотами, победителями, которые научились каждый день побеждать самого себя. Это очень благородно, и именно эта победа над собой приносит радость в сердце, спокойствие в душу и благополучие в жизнь", – сказал он.
Как отметил первый заместитель войскового атамана Центрального казачьего войска, казачий полковник Геннадий Сидорин, именно с этого момента можно считать, что юные казаки в полной мере состоялись как студенты.
"С честью несите звание студента Первого казачьего университета. Казаки всегда стремились к знаниям, поскольку именно это является основой успешного хозяйствования и воспитания детей. Учитесь всю жизнь, и пусть ваши самые смелые, благие мечты воплотятся в этой жизни", – заключил атаман.