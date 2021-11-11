https://ria.ru/20211111/pripravy-1758665744.html

Три приправы позволяют продлить жизнь

Названы три приправы, продлевающие жизнь - РИА Новости, 11.11.2021

Три приправы позволяют продлить жизнь

Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:07

2021-11-11T23:07

2021-11-11T23:07

общество

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express.Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний."Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорится в статье.В ходе одного из исследований у пациентов, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление."Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала автор.Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.

https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html

https://ria.ru/20210128/napitok-1594970181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)