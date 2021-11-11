https://ria.ru/20211111/pripravy-1758665744.html
Три приправы позволяют продлить жизнь
Названы три приправы, продлевающие жизнь - РИА Новости, 11.11.2021
Три приправы позволяют продлить жизнь
Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:07
2021-11-11T23:07
2021-11-11T23:07
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express.Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний."Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорится в статье.В ходе одного из исследований у пациентов, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление."Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала автор.Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.
https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html
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общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
Названы три приправы, продлевающие жизнь
Express: употребление трех приправ продлевает жизнь
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express
.
Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний.
"Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорится в статье.
В ходе одного из исследований у пациентов, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.
Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление.
"Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала автор.
Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.
Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.