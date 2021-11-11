https://ria.ru/20211111/prigovor-1758497481.html

Родственники погибших обжалуют приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Родственники погибших обжалуют приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне" - РИА Новости, 11.11.2021

Родственники погибших обжалуют приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Родственники погибших обжалуют приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", они недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:16

2021-11-11T08:16

2021-11-11T08:26

происшествия

кемеровская область

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости. Родственники погибших обжалуют приговор по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", они недовольны как сроками, так и взысканными суммами морального вреда, сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.Заводский райсуд Кемерово приговорил восьмерых фигурантов дела к срокам от 5 до 14 лет колонии общего режима, а также взыскал за каждого погибшего по 1 миллиону рублей в пользу каждого из близких родственников. Гособвинение отмечало, что удовлетворено решением, адвокаты подсудимых заявляли о намерении подать апелляцию."При определении общей суммы компенсации, подлежащей взысканию в пользу каждого родственника, суд руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой, чтобы общая сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не превышала 1 миллиона рублей. Родственники погибших и их представители недовольны взысканными суммами компенсации морального вреда, считают их мизерными и крайне унизительными… Доверители с адвокатами обжалуют приговор как в части установленных наказаний, так и в части размера компенсаций морального вреда вплоть до Верховного суда РФ", – сказал Малинин журналистам.Он также сообщил, что "родственники погибших были возмущены поведением" пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, так и не принесших извинения, а наказание им назвал чрезмерно мягким.Гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТЦ "Зимняя вишня") Юлия Богданова получила 14 лет лишения свободы, техдиректор этой же компании Георгий Соболев – 11 лет, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок – 13,5 лет, руководитель компании "Системный интегратор" (компания, которая разработала систему противопожарной безопасности в торговом центре и обслуживала ее) Игорь Полозиненко – 6,5 лет, сотрудник этой же компании Александр Никитин – 5,5 лет, охранник торгового центра Сергей Антюшин – 8 лет, начальник караула второй пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин – 5 лет, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин – 6 лет.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

https://ria.ru/20211110/prokuratura-1758348089.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, пожар в торговом центре в кемерово