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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html
Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов
Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов - РИА Новости, 11.11.2021
Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе в 2022 году появятся сто современных дворов по федеральной программе, из них около 50% - в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:52
2021-11-11T08:52
амурская область
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе в 2022 году появятся сто современных дворов по федеральной программе, из них около 50% - в областном центре – Благовещенске, остальные – в других городах и районах в зависимости от численности населения."Программа ("1000 дворов") инициирована (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО) Юрием Петровичем Трутневым. Благодаря ему на территории Дальневосточного федерального округа появится 1000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов на общую стоимость в 674 миллиона рублей. В среднем на один двор получится 7 миллионов рублей. Мы готовы добавить в программу средства из областного бюджета и довести количество новых дворов в Приамурье до ста", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Рабочая группа, созданная в Приамурье, за неделю определит, где именно в области появятся новые дворы, этим займутся мэры городов.Для оформления площадок и разработки единого дизайна планируется привлечь специалистов Центра развития территорий."Комплексное благоустройство такого количества дворов — серьезная для области задача. До 1 марта нам необходимо уже завершить контрактацию всех территорий. Времени на подготовительные работы немного", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20211110/puteprovod-1758371084.html
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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
08:52 11.11.2021
 
Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов

Глава Приамурья рассказал, что в регионе в 2022 году появятся 100 современных дворов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе в 2022 году появятся сто современных дворов по федеральной программе, из них около 50% - в областном центре – Благовещенске, остальные – в других городах и районах в зависимости от численности населения.
"Программа ("1000 дворов") инициирована (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО) Юрием Петровичем Трутневым. Благодаря ему на территории Дальневосточного федерального округа появится 1000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов на общую стоимость в 674 миллиона рублей. В среднем на один двор получится 7 миллионов рублей. Мы готовы добавить в программу средства из областного бюджета и довести количество новых дворов в Приамурье до ста", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:15Амурская область
Глава Приамурья рассказал о путепроводе над Транссибом
Рабочая группа, созданная в Приамурье, за неделю определит, где именно в области появятся новые дворы, этим займутся мэры городов.
Для оформления площадок и разработки единого дизайна планируется привлечь специалистов Центра развития территорий.
"Комплексное благоустройство такого количества дворов — серьезная для области задача. До 1 марта нам необходимо уже завершить контрактацию всех территорий. Времени на подготовительные работы немного", - отметил Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 09:00Амурская область
Глава Приамурья заявил, что регион получит деньги на благоустройство дворов
 
Амурская областьОбществоБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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