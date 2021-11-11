https://ria.ru/20211111/priamure-1758499533.html

Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов

Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов - РИА Новости, 11.11.2021

Глава Приамурья заявил, что в регионе в 2022 году появятся 100 новых дворов

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе в 2022 году появятся сто современных дворов по федеральной программе, из них около 50% - в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:52

2021-11-11T08:52

2021-11-11T08:52

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в регионе в 2022 году появятся сто современных дворов по федеральной программе, из них около 50% - в областном центре – Благовещенске, остальные – в других городах и районах в зависимости от численности населения."Программа ("1000 дворов") инициирована (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО) Юрием Петровичем Трутневым. Благодаря ему на территории Дальневосточного федерального округа появится 1000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов на общую стоимость в 674 миллиона рублей. В среднем на один двор получится 7 миллионов рублей. Мы готовы добавить в программу средства из областного бюджета и довести количество новых дворов в Приамурье до ста", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Рабочая группа, созданная в Приамурье, за неделю определит, где именно в области появятся новые дворы, этим займутся мэры городов.Для оформления площадок и разработки единого дизайна планируется привлечь специалистов Центра развития территорий."Комплексное благоустройство такого количества дворов — серьезная для области задача. До 1 марта нам необходимо уже завершить контрактацию всех территорий. Времени на подготовительные работы немного", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20211110/puteprovod-1758371084.html

https://ria.ru/20211028/priamure-1756614166.html

благовещенск

амурская область

россия

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), россия