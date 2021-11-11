https://ria.ru/20211111/priamure-1758496543.html

В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты

В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты - РИА Новости, 11.11.2021

В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты

QR-код, сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 ноября для посещения салонов красоты и парикмахерских в Амурской... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:04

2021-11-11T08:04

2021-11-11T08:04

распространение коронавируса

общество

благовещенск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

василий орлов (губернатор)

коронавирус covid-19

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. QR-код, сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 ноября для посещения салонов красоты и парикмахерских в Амурской области, распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов.Документ опубликован на сайте правительства Приамурья, речь в нем идёт "о парикмахерских и салонах красоты по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж, массаж)", а также массажных салонах и соляриях.Также, как ранее сообщалось по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, с 1 декабря непривитые в Амурской области не смогут посетить банки и микрофинансовые организации. Также с 1 декабря к учебе в Приамурье не будут допускать студентов старше 18 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации, справки (кода) о перенесенном заболевании или справки об отсутствии COVID-19, согласно распоряжению Орлова, они должны заниматься дистанционно.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников. Систему QR-кодов ввели также в областном центре Приамурья – Благовещенске – при посещении банков с 15 ноября.Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Амурской области должны до 15 декабря сделать прививку от COVID-19.

https://ria.ru/20211110/kod-1758380293.html

https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758410835.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии