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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211111/priamure-1758496543.html
В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты
В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты - РИА Новости, 11.11.2021
В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты
QR-код, сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 ноября для посещения салонов красоты и парикмахерских в Амурской... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:04
2021-11-11T08:04
распространение коронавируса
общество
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
коронавирус covid-19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. QR-код, сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 ноября для посещения салонов красоты и парикмахерских в Амурской области, распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов.Документ опубликован на сайте правительства Приамурья, речь в нем идёт "о парикмахерских и салонах красоты по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж, массаж)", а также массажных салонах и соляриях.Также, как ранее сообщалось по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, с 1 декабря непривитые в Амурской области не смогут посетить банки и микрофинансовые организации. Также с 1 декабря к учебе в Приамурье не будут допускать студентов старше 18 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации, справки (кода) о перенесенном заболевании или справки об отсутствии COVID-19, согласно распоряжению Орлова, они должны заниматься дистанционно.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников. Систему QR-кодов ввели также в областном центре Приамурья – Благовещенске – при посещении банков с 15 ноября.Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Амурской области должны до 15 декабря сделать прививку от COVID-19.
https://ria.ru/20211110/kod-1758380293.html
https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758410835.html
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общество, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:04 11.11.2021
 
В Приамурье введут QR-коды для посещения салонов красоты

В Приамурье с 15 ноября введут QR-коды для посещения салонов красоты и парикмахерских

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода в ресторане
Проверка QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. QR-код, сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест потребуется с 15 ноября для посещения салонов красоты и парикмахерских в Амурской области, распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов.
Документ опубликован на сайте правительства Приамурья, речь в нем идёт "о парикмахерских и салонах красоты по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж, массаж)", а также массажных салонах и соляриях.
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Также, как ранее сообщалось по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19, с 1 декабря непривитые в Амурской области не смогут посетить банки и микрофинансовые организации. Также с 1 декабря к учебе в Приамурье не будут допускать студентов старше 18 лет, у которых нет QR-кода о вакцинации, справки (кода) о перенесенном заболевании или справки об отсутствии COVID-19, согласно распоряжению Орлова, они должны заниматься дистанционно.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников. Систему QR-кодов ввели также в областном центре Приамурья – Благовещенске – при посещении банков с 15 ноября.
Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Амурской области должны до 15 декабря сделать прививку от COVID-19.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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