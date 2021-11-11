https://ria.ru/20211111/potok-1758596172.html
Премьер Саксонии заявил о неуместности игр вокруг "Северного потока — 2"
Премьер Саксонии заявил о неуместности игр вокруг "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.11.2021
Премьер Саксонии заявил о неуместности игр вокруг "Северного потока — 2"
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о неуместности "игр" вокруг проекта "Северный поток — 2". РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:02
2021-11-11T16:02
2021-11-11T17:34
экономика
саксония
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о неуместности "игр" вокруг проекта "Северный поток — 2".Его спросили о перспективах отношений Германии и России при возможном новом правительстве социал-демократов, "Зеленых" и либералов.Он напомнил, что даже во времена "тяжелых кризисов" в эпоху холодной войны две страны "надежно" снабжали друг друга, "были близки друг к другу"."У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное — оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты", — добавил Кречмер."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.
https://ria.ru/20211111/potok-1758491802.html
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РИА Новости
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-11-11T16:02
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экономика, саксония, северный поток — 2
16:02 11.11.2021 (обновлено: 17:34 11.11.2021)
Премьер Саксонии заявил о неуместности игр вокруг "Северного потока — 2"
Премьер Саксонии назвал "Северный поток — 2" стратегической инвестицией немецкого бизнеса
БЕРЛИН, 11 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
заявил о неуместности "игр" вокруг проекта "Северный поток — 2
".
Его спросили о перспективах отношений Германии и России при возможном новом правительстве социал-демократов, "Зеленых" и либералов.
"Мы должны говорить друг с другом, работать друг с другом, прекратить мелкие игры вокруг, например, "Северного потока — 2". Это важная, стратегическая инвестиция ФРГ", — заявил политик.
Он напомнил, что даже во времена "тяжелых кризисов" в эпоху холодной войны две страны "надежно" снабжали друг друга, "были близки друг к другу".
"У нас есть различия, разные интересы, большие противоречия, но самое важное — оставаться в диалоге, пытаться постоянно инициировать новые совместные проекты", — добавил Кречмер.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии
и Европейского союза.