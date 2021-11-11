04:25 11.11.2021 (обновлено: 15:42 11.11.2021)
Глава "Нафтогаза" нашел "главный изъян" у "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко: "Северный поток — 2" уступает ГТС Украины из-за резерва труб
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. "Северный поток — 2" уступает газотранспортной системе Украины из-за отсутствия резервных труб, написал в статье для портала NV.ua глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока — 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", — заявил Витренко.
Глава "Нафтогаза" добавил, что преимущества украинской ГТС этим не исчерпываются — по его словам, она выигрывает за счет своего расположения и возможностей транспортировки.
"Например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы она значительно удобнее российской", — заявил украинский чиновник.
Киевские власти выступают против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. Ранее Юрий Витренко выразил мнение, что запуск трубопровода сделает Украину более уязвимой к "российскому вторжению".
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Ранее главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич сообщил РИА Новости, что по состоянию на 2015 год изношенность украинской ГТС составляла 85 процентов. При этом из средств, выделяемых на планово-предупредительные ремонты, доходят лишь 30 процентов.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в сентябре. Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Эта процедура состоит из двух этапов: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.