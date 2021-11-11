11:52 11.11.2021 (обновлено: 13:10 11.11.2021)
Минск не планирует возвращать посла в Варшаву, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Макей: Минск не планирует возвращать отозванного посла в Польшу
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минск не планирует возвращать своего посла в Польшу, ранее отозванного для консультаций.
Осенью 2020 года Польша и Белоруссия взаимно отозвали послов для консультаций. Это произошло из-за обострения отношений после выборов президента Белоруссии летом того же года. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в среду заявил, что белорусский посол в Польше Владимир Чушев в ближайшее время не вернется в Варшаву.
"Ну, не хотят наши соседи видеть посла, ради Бога… Мы не собирались направлять нашего посла в ближайшее время в Варшаву", - сказал Макей.
Он напомнил, что ранее власти предложили послу Польши уехать из Минска и отозвал своего посла в Варшаве "в связи с недружественной политикой Польши по отношению к Беларуси". "Произошло это в ноябре прошлого года. С тех пор наши послы находятся в наших столицах. Польская сторона высказывала заинтересованность в том, чтобы возвратить послов, но мы обращаем внимание на то, что для того, чтобы вернуть послов, должна быть попытка, скажем, как-то выровнять наши отношения, либо должна быть создана приемлемая атмосфера в наших отношениях, хотя бы минимально позитивная атмосфера. Такого мы не наблюдаем", - подчеркнул министр.
Поэтому, уточнил он, Минск и не планирует возвращать своего посла обратно в Варшаву. "Хотя я считаю, что между странами-соседями, как бы ни складывались отношения, уровень дипломатического присутствия должен быть соответствующий, а именно на уровне чрезвычайного полномочного посла в той или иной стране", - добавил Макей.
Отношения Белоруссии со странами Запада после прошлогодних выборов президента Белоруссии резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.