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В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин - РИА Новости, 11.11.2021
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин
Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:54
2021-11-11T21:54
2021-11-11T21:55
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сша
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
мария князева
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.США в конце октября объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стальной и алюминиевой продукции из ЕС в рамках тарифных квот. Эти квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США. И это тот объём, который поставлялся в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, поясняла ранее ЕК."Это позволит экспорту стали в США восстановится хотя бы до уровней, которые были зафиксированы до того, как (бывший президент Штатов Дональд - ред.) Трамп ввёл в действие пошлины в рамках "раздела 232". Сейчас объемы экспорта в два раза ниже, чем исторические уровни, следовательно, у нас значительный потенциал для того, чтобы экспорт восстановился", - сказал он.Домбровскис также отметил, что Евросоюз работает с США над полным устранением этих пошлин и надеется, что это можно будет сделать в течение двух лет.
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в мире, сша, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мария князева, цены на нефть
21:54 11.11.2021 (обновлено: 21:55 11.11.2021)
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин
В Еврокомиссии рассказали о возможном увеличении поставок стали в США после снятия пошлин