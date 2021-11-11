Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/poshliny-1758656911.html
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин - РИА Новости, 11.11.2021
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин
Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:54
2021-11-11T21:55
в мире
сша
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
мария князева
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.США в конце октября объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стальной и алюминиевой продукции из ЕС в рамках тарифных квот. Эти квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США. И это тот объём, который поставлялся в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, поясняла ранее ЕК."Это позволит экспорту стали в США восстановится хотя бы до уровней, которые были зафиксированы до того, как (бывший президент Штатов Дональд - ред.) Трамп ввёл в действие пошлины в рамках "раздела 232". Сейчас объемы экспорта в два раза ниже, чем исторические уровни, следовательно, у нас значительный потенциал для того, чтобы экспорт восстановился", - сказал он.Домбровскис также отметил, что Евросоюз работает с США над полным устранением этих пошлин и надеется, что это можно будет сделать в течение двух лет.
https://ria.ru/20211031/poshliny-1757103713.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мария князева, цены на нефть
21:54 11.11.2021 (обновлено: 21:55 11.11.2021)
 
В ЕК рассказали о поставках стали в США после снятия пошлин

В Еврокомиссии рассказали о возможном увеличении поставок стали в США после снятия пошлин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз теперь, после решения об отмене пошлины, имеет возможность примерно вдвое увеличить поставки стальной продукции в Соединенные Штаты, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
США в конце октября объявили, что они больше не будут применять пошлины из так называемого "раздела 232" на определенный объем поставок стальной и алюминиевой продукции из ЕС в рамках тарифных квот. Эти квоты равняются историческим объемам экспорта стали и алюминия из ЕС в США. И это тот объём, который поставлялся в Штаты из союза до введения пошлин в 2018 году, поясняла ранее ЕК.
"Это позволит экспорту стали в США восстановится хотя бы до уровней, которые были зафиксированы до того, как (бывший президент Штатов Дональд - ред.) Трамп ввёл в действие пошлины в рамках "раздела 232". Сейчас объемы экспорта в два раза ниже, чем исторические уровни, следовательно, у нас значительный потенциал для того, чтобы экспорт восстановился", - сказал он.
Домбровскис также отметил, что Евросоюз работает с США над полным устранением этих пошлин и надеется, что это можно будет сделать в течение двух лет.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 17:05
Договоренности с ЕС ограничат доступ "грязной" стали из КНР, считает Байден
 
В миреСШАВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияМария КнязеваЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты