https://ria.ru/20211111/pomosch-1758604517.html

Представители ООН доставили гумпомощь мигрантам на польской границе

Представители ООН доставили гумпомощь мигрантам на польской границе - РИА Новости, 11.11.2021

Представители ООН доставили гумпомощь мигрантам на польской границе

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:48

2021-11-11T16:48

2021-11-11T17:03

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ЖЕНЕВА, 11 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с международной организацией по миграции (МОМ) и белорусским Красным Крестом в четверг доставило помощь мигрантам на польско-белорусской границе, заявил глава управления Филиппо Гранди."Сегодня в Белоруссии УВКБ ООН и МОМ совместно с белорусским Красным Крестом доставили помощь людям, застрявшим на границе", - сообщил Гранди в Twitter.Он подчеркнул, что сейчас в приоритете "предотвращение гибели людей и перемещение людей в более безопасные места в Белоруссии". По словам Гранди, его управление "готово помочь в поиске решений".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/davka-1758572656.html

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польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T16:48 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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