https://ria.ru/20211111/pomosch-1758540566.html
В России создали платформу для выявления семей в сложной ситуации
В России создали платформу для выявления семей в сложной ситуации - РИА Новости, 11.11.2021
В России создали платформу для выявления семей в сложной ситуации
Единая государственная информационная система социального обеспечения создана в России, она будет содержать сведения о доходах граждан и автоматически... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:14
2021-11-11T12:14
2021-11-11T12:36
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Единая государственная информационная система социального обеспечения создана в России, она будет содержать сведения о доходах граждан и автоматически рассчитывать размер выплат для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Система предоставления федеральных и региональных льгот у нас достаточно обширная, и разобраться в ней бывает непросто. Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удалённых территориях, просто не знают о том, какую поддержку они могут получить от государства. Для решения этих вопросов создана специальная цифровая платформа - Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Система "сможет более точно определять семьи, оказавшихся в сложной финансовой ситуации", будет пополняется сведениями из Федеральной налоговой службы, Росреестра и МВД и автоматически рассчитывать размер выплат."Это необходимо для тщательного расчёта среднего дохода на каждого члена семьи. Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html
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общество, михаил мишустин, россия
12:14 11.11.2021 (обновлено: 12:36 11.11.2021)
В России создали платформу для выявления семей в сложной ситуации
В России создали платформу для выявления семей, нуждающихся в социальной помощи