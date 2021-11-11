14:34 11.11.2021 (обновлено: 15:00 11.11.2021)
Москвичей предупредили о ледяном дожде ночью
Синоптик Тишковец: ледяной дождь "зацепит" Москву в пять утра, скользко будет в ЗАО и ЮЗАО
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь "зацепит" Москву в пятницу - около 5 утра скользко станет в ЗАО и ЮЗАО, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что до конца недели метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы. При это сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода. Ночами будет минус 2 - плюс 3, днем минус 1 - плюс 4.
"После ночной передышки, ранним утром с 6 до 9 утра 12 ноября в Москве ожидается интенсивный заряд снега - 4,3 миллиметра осадков или 3,1 сантиметра снежного покрова, с кратковременным ухудшением видимости до 1500 метров. Температура воздуха около 0", - сообщил Тишковец.
Он отметил, что в окрестностях мегаполиса повысится вероятность слабого ледяного дождя, который в период с 00.00 до 03.00 местами пройдет в Угранском районе Смоленской области, Ясногорском районе Тульской области, Мосальском и Барятинском районах Калужской области, а к утру это опасное явление погоды доберется и до Подмосковья: в Одинцовском районе переохлажденные осадки накроют населенные пункты Немчиновка, Власиха, Одинцово, Заречье, в Ленинском районе – населенный пункт Говорово, (около 05.00), а также Серпуховский район (с 03.00 до 08.00).
"Кроме того, зона ледяного дождя частично зацепит и Москву - около 05.00 утра скользко станет в западном административном округе столицы - Очаково-Матвеевское, Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, Тропарево-Никулино, Раменки, проспект Вернадского, МГУ - и кое-где в юго-западном административном округе - Обручевский, Беляево, Теплый стан, Коньково. Также около 05.00 утра прогнозируется ледяная крупа в отдельных районах ЮЗАО И ЮАО, а также на юге ближнего Подмосковья – Щербинка, Видное, Горки, Подольск, Домодедово", - добавил метеоролог.
По его словам, в дальнейшем сформировавшийся неустойчивый снежный покров, по всей видимости, растает, однако и оттепель будет недолгой.
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