https://ria.ru/20211111/podderzhka-1758643150.html

На Кубани почти десять тысяч семей получили господдержку

На Кубани почти десять тысяч семей получили господдержку - РИА Новости, 11.11.2021

На Кубани почти десять тысяч семей получили господдержку

Более 9,7 тысячи семей Краснодарского края получили господдержку в рамках соцконтракта в текущем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:40

2021-11-11T19:40

2021-11-11T19:40

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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Более 9,7 тысячи семей Краснодарского края получили господдержку в рамках соцконтракта в текущем году, сообщает администрация региона."В 2021 году на реализацию социальных контрактов из краевого бюджета направлено 1 миллиард 147 миллионов рублей, из федерального – 870 миллионов рублей. В этом году в целом планируем заключить свыше 10,8 тысячи социальных контрактов", – приводятся в сообщении слова министра труда и соцразвития Краснодарского края Сергея Гаркуши.Уточняется, что чаще всего в 2021 году жители обращались за помощью для поиска работы или открытия своего дела. По этим направлениям заключили свыше 5,8 тысячи договоров. Около 3,2 тысячи семей получили помощь в покупке товаров первой необходимости, одежды, обуви, в лечении, заключив социальный контракт на иные мероприятия. Свыше 750 жителей края направили средства соцконтракта на ведение и развитие ЛПХ."Социальный контракт – специальный договор, который заключает представитель малоимущей семьи и орган социальной защиты на реализацию одного из четырех мероприятий. Это поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или иные мероприятия – для выхода из тяжелой жизненной ситуации", - пояснили в администрации, добавив, что мера соцподдержки предоставляется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.Отмечается, что на реализацию каждого из мероприятий муниципалитетам определена квота. На сегодняшний день 12 районов Кубани полностью закрыли квоты по соцконтрактам. "Во всех муниципалитетах исчерпана квота по предоставлению средств на иные мероприятия. Подать заявление на госпомощь по этому направлению можно в следующем году", - добавили в администрации.По данным региональных властей, у жителей края в текущем году еще есть возможность заключить социальный контракт на поиск работы и получить до 30 тысяч рублей при обучении или 12 298 рублей – в первый месяц после заключения контракта и 3 месяца с даты трудоустройства, а также до 250 тысяч рублей на открытие своего дела и до 100 тысяч на ведение ЛПХ.

https://ria.ru/20211108/kuban-1758140910.html

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общество, семья, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, россия