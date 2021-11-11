Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней Лолите Черновой.
Не играла в лотерею, не была на море
Аэропорт "Внуково" живет в своем обычном ритме – проходят с чемоданами пассажиры, работают все сервисы, кафе. Тем не менее, за одной из регистрационных стоек – наблюдается большое скопление людей. В глаза сразу бросается группа девушек-стюардесс в оригинальных "улыбающихся" масках.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного пассажира
Сотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного пассажира
Сотрудники аэропорта объясняют, что сейчас определят человека, прошедшего пятидесятимиллионную регистрацию. Кто это будет – разумеется, никому не известно. С каждой минутой напряжение растет. И вдруг – аплодисменты! Юбилейный пассажир определился.
Победительницей оказалась уроженка Новочебоксарска в Чувашии, 26-летняя Лолита Чернова. Сначала девушка просто не осознает, что только что сорвала джек-пот. Спрашивает: "А я на рейс не опоздаю?" Счастливице сообщают, что на посадку она прибудет вовремя – но через бизнес-зал, в сопровождении красавиц-стюардесс и с подарками от авиакомпании "Победа", аэропорта "Внуково" и его партнера – компании UTG.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
Сотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
Девушка летит в Чебоксары получать загранпаспорт. Сегодня же вечером она полетит обратно, в Москву, и тоже "Победой". Победительница приходит в себя, очаровательно улыбается.
"Я никогда не считала себя счастливицей, никогда не играла в лотерею. Более того, я никогда не была ни за границей и не видела моря. По дороге в аэропорт я почему-то очень сильно волновалась, и никак не могла понять, откуда происходит это чувство. Незадолго до полета я купила "прикольную" обложку на паспорт с надписью "Счастливый паспорт". Может, в этом дело?" - рассказала пятидесятимиллионная пассажирка "Победы" РИА Новости.
Абсолютный рекорд
Пятидесятимиллионный полет "Победы" явился серьезной вехой в развитии российской гражданской авиации. Об этом говорили высокие гости международного аэропорта.
"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Но нас поддержал президент РФ Владимир Путин. Было принято несколько федеральных законов, которые гармонизировали законодательство российского низкобюджетного перевозчика с западными. Теперь мы празднуем очередной успех компании, которая перевезла пятидесятимиллионного пассажира", - прокомментировал событие министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Министр подчеркнул, что развитие национального лоукостера позволяет снижать стоимость авиаперевозок.
"Куда бы ни пришла Победа, цены на перелеты там опускаются на 30%", - сказал Савельев.
Генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов отметил, что авиакомпания-юбиляр выполнила свою миссию по повышению мобильности населения.
"Два беспрецедентно тяжелых для авиации пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован. В 2021 году компания расширила свое присутствие. Вторым московским аэропортом "Победы" стало "Шереметьево". Там создана уникальная сеть маршрутов двух авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", что предоставит транзитным пассажирам еще более удобные возможности пользоваться услугами группы", - рассказал Полубояринов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково в Москве
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково в Москве
Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин отметил, что 50 миллионов – это отметка, которая говорит о доверии к услугам компании, к перевозчику, к сервисам, который он предоставляет.
"Мы гордимся тем фактом, что в истории мировой авиации ни одна компания за семь лет не перевозила столько клиентов. Это абсолютный мировой рекорд", - сказал генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.
По словам Калмыкова, индекс лояльности авиакомпании составляет рекордные 68%. То есть, 68 клиентов из ста становятся постоянными клиентами авиакомпании.
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