Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/pobeda-1758650064.html
Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира
Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира - РИА Новости, 11.11.2021
Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира
В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:31
2021-11-11T20:31
новости компаний - экономика
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
победа (авиакомпания)
михаил полубояринов
дмитрий сапрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758649544_0:371:2921:2014_1920x0_80_0_0_5d0ec13b915cf9e4fef37b7cb51708ee.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней Лолите Черновой.Не играла в лотерею, не была на мореАэропорт "Внуково" живет в своем обычном ритме – проходят с чемоданами пассажиры, работают все сервисы, кафе. Тем не менее, за одной из регистрационных стоек – наблюдается большое скопление людей. В глаза сразу бросается группа девушек-стюардесс в оригинальных "улыбающихся" масках.Сотрудники аэропорта объясняют, что сейчас определят человека, прошедшего пятидесятимиллионную регистрацию. Кто это будет – разумеется, никому не известно. С каждой минутой напряжение растет. И вдруг – аплодисменты! Юбилейный пассажир определился.Победительницей оказалась уроженка Новочебоксарска в Чувашии, 26-летняя Лолита Чернова. Сначала девушка просто не осознает, что только что сорвала джек-пот. Спрашивает: "А я на рейс не опоздаю?" Счастливице сообщают, что на посадку она прибудет вовремя – но через бизнес-зал, в сопровождении красавиц-стюардесс и с подарками от авиакомпании "Победа", аэропорта "Внуково" и его партнера – компании UTG.Девушка летит в Чебоксары получать загранпаспорт. Сегодня же вечером она полетит обратно, в Москву, и тоже "Победой". Победительница приходит в себя, очаровательно улыбается.Абсолютный рекордПятидесятимиллионный полет "Победы" явился серьезной вехой в развитии российской гражданской авиации. Об этом говорили высокие гости международного аэропорта.Министр подчеркнул, что развитие национального лоукостера позволяет снижать стоимость авиаперевозок."Куда бы ни пришла Победа, цены на перелеты там опускаются на 30%", - сказал Савельев.Генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов отметил, что авиакомпания-юбиляр выполнила свою миссию по повышению мобильности населения."Два беспрецедентно тяжелых для авиации пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован. В 2021 году компания расширила свое присутствие. Вторым московским аэропортом "Победы" стало "Шереметьево". Там создана уникальная сеть маршрутов двух авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", что предоставит транзитным пассажирам еще более удобные возможности пользоваться услугами группы", - рассказал Полубояринов.Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин отметил, что 50 миллионов – это отметка, которая говорит о доверии к услугам компании, к перевозчику, к сервисам, который он предоставляет.По словам Калмыкова, индекс лояльности авиакомпании составляет рекордные 68%. То есть, 68 клиентов из ста становятся постоянными клиентами авиакомпании.
https://ria.ru/20211103/pobeda-1757657081.html
https://ria.ru/20211020/pobeda-1755389478.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758649544_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_b5b84995d91ff0a3d2a5cde810f05fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, победа (авиакомпания), михаил полубояринов, дмитрий сапрыкин
20:31 11.11.2021
 

Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
Сотрудницы авиакомпании Победа на церемонии встречи 50-миллионного пассажира - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней Лолите Черновой.

Не играла в лотерею, не была на море

Аэропорт "Внуково" живет в своем обычном ритме – проходят с чемоданами пассажиры, работают все сервисы, кафе. Тем не менее, за одной из регистрационных стоек – наблюдается большое скопление людей. В глаза сразу бросается группа девушек-стюардесс в оригинальных "улыбающихся" масках.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного пассажира
Сотрудницы авиакомпании Победа на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного пассажира - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи юбилейного, 50-миллионного пассажира
Сотрудники аэропорта объясняют, что сейчас определят человека, прошедшего пятидесятимиллионную регистрацию. Кто это будет – разумеется, никому не известно. С каждой минутой напряжение растет. И вдруг – аплодисменты! Юбилейный пассажир определился.
Победительницей оказалась уроженка Новочебоксарска в Чувашии, 26-летняя Лолита Чернова. Сначала девушка просто не осознает, что только что сорвала джек-пот. Спрашивает: "А я на рейс не опоздаю?" Счастливице сообщают, что на посадку она прибудет вовремя – но через бизнес-зал, в сопровождении красавиц-стюардесс и с подарками от авиакомпании "Победа", аэропорта "Внуково" и его партнера – компании UTG.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
Сотрудницы авиакомпании Победа на церемонии встречи 50-миллионного пассажира - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудницы авиакомпании "Победа" на церемонии встречи 50-миллионного пассажира
Девушка летит в Чебоксары получать загранпаспорт. Сегодня же вечером она полетит обратно, в Москву, и тоже "Победой". Победительница приходит в себя, очаровательно улыбается.
"Я никогда не считала себя счастливицей, никогда не играла в лотерею. Более того, я никогда не была ни за границей и не видела моря. По дороге в аэропорт я почему-то очень сильно волновалась, и никак не могла понять, откуда происходит это чувство. Незадолго до полета я купила "прикольную" обложку на паспорт с надписью "Счастливый паспорт". Может, в этом дело?" - рассказала пятидесятимиллионная пассажирка "Победы" РИА Новости.

Абсолютный рекорд

Пятидесятимиллионный полет "Победы" явился серьезной вехой в развитии российской гражданской авиации. Об этом говорили высокие гости международного аэропорта.
"Когда семь лет назад мы создавали низкобюджетный перевозчик, было много скептиков. Но нас поддержал президент РФ Владимир Путин. Было принято несколько федеральных законов, которые гармонизировали законодательство российского низкобюджетного перевозчика с западными. Теперь мы празднуем очередной успех компании, которая перевезла пятидесятимиллионного пассажира", - прокомментировал событие министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Министр подчеркнул, что развитие национального лоукостера позволяет снижать стоимость авиаперевозок.
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 22:40Распространение коронавируса
"Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет
"Куда бы ни пришла Победа, цены на перелеты там опускаются на 30%", - сказал Савельев.
Генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов отметил, что авиакомпания-юбиляр выполнила свою миссию по повышению мобильности населения.
"Два беспрецедентно тяжелых для авиации пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован. В 2021 году компания расширила свое присутствие. Вторым московским аэропортом "Победы" стало "Шереметьево". Там создана уникальная сеть маршрутов двух авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", что предоставит транзитным пассажирам еще более удобные возможности пользоваться услугами группы", - рассказал Полубояринов.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково в Москве
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании Победа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов на презентации о результатах работы авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково в Москве
Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин отметил, что 50 миллионов – это отметка, которая говорит о доверии к услугам компании, к перевозчику, к сервисам, который он предоставляет.
"Мы гордимся тем фактом, что в истории мировой авиации ни одна компания за семь лет не перевозила столько клиентов. Это абсолютный мировой рекорд", - сказал генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков.
По словам Калмыкова, индекс лояльности авиакомпании составляет рекордные 68%. То есть, 68 клиентов из ста становятся постоянными клиентами авиакомпании.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 13:50Туризм
"Победа" начнет летать на египетские курорты в конце декабря
 
Новости компаний - ЭкономикаШереметьево (аэропорт)АэрофлотПобеда (авиакомпания)Михаил ПолубояриновДмитрий Сапрыкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты