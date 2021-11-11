https://ria.ru/20211111/pobeda-1758650064.html

Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира

Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира - РИА Новости, 11.11.2021

Авиакомпания "Победа" зарегистрировала пятидесятимиллионного пассажира

В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:31

2021-11-11T20:31

2021-11-11T20:31

новости компаний - экономика

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

победа (авиакомпания)

михаил полубояринов

дмитрий сапрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758649544_0:371:2921:2014_1920x0_80_0_0_5d0ec13b915cf9e4fef37b7cb51708ee.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В международном аэропорте "Внуково" оформили регистрацию пятидесятимиллионного пассажира авиакомпании "Победа". Удача улыбнулась уроженке Чувашии – 26-летней Лолите Черновой.Не играла в лотерею, не была на мореАэропорт "Внуково" живет в своем обычном ритме – проходят с чемоданами пассажиры, работают все сервисы, кафе. Тем не менее, за одной из регистрационных стоек – наблюдается большое скопление людей. В глаза сразу бросается группа девушек-стюардесс в оригинальных "улыбающихся" масках.Сотрудники аэропорта объясняют, что сейчас определят человека, прошедшего пятидесятимиллионную регистрацию. Кто это будет – разумеется, никому не известно. С каждой минутой напряжение растет. И вдруг – аплодисменты! Юбилейный пассажир определился.Победительницей оказалась уроженка Новочебоксарска в Чувашии, 26-летняя Лолита Чернова. Сначала девушка просто не осознает, что только что сорвала джек-пот. Спрашивает: "А я на рейс не опоздаю?" Счастливице сообщают, что на посадку она прибудет вовремя – но через бизнес-зал, в сопровождении красавиц-стюардесс и с подарками от авиакомпании "Победа", аэропорта "Внуково" и его партнера – компании UTG.Девушка летит в Чебоксары получать загранпаспорт. Сегодня же вечером она полетит обратно, в Москву, и тоже "Победой". Победительница приходит в себя, очаровательно улыбается.Абсолютный рекордПятидесятимиллионный полет "Победы" явился серьезной вехой в развитии российской гражданской авиации. Об этом говорили высокие гости международного аэропорта.Министр подчеркнул, что развитие национального лоукостера позволяет снижать стоимость авиаперевозок."Куда бы ни пришла Победа, цены на перелеты там опускаются на 30%", - сказал Савельев.Генеральный директор компании "Аэрофлот" и председатель совета директоров "Победы" Михаил Полубояринов отметил, что авиакомпания-юбиляр выполнила свою миссию по повышению мобильности населения."Два беспрецедентно тяжелых для авиации пандемических года показали, что лоукост-бизнес востребован. В 2021 году компания расширила свое присутствие. Вторым московским аэропортом "Победы" стало "Шереметьево". Там создана уникальная сеть маршрутов двух авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", что предоставит транзитным пассажирам еще более удобные возможности пользоваться услугами группы", - рассказал Полубояринов.Генеральный директор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин отметил, что 50 миллионов – это отметка, которая говорит о доверии к услугам компании, к перевозчику, к сервисам, который он предоставляет.По словам Калмыкова, индекс лояльности авиакомпании составляет рекордные 68%. То есть, 68 клиентов из ста становятся постоянными клиентами авиакомпании.

https://ria.ru/20211103/pobeda-1757657081.html

https://ria.ru/20211020/pobeda-1755389478.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, победа (авиакомпания), михаил полубояринов, дмитрий сапрыкин