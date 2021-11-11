https://ria.ru/20211111/plan-1758667544.html
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда - РИА Новости, 11.11.2021
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда
Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:19
2021-11-11T23:19
2021-11-11T23:33
в мире
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос, планирует ли Россия вторгнуться на Украину, Полянский сказал: "Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета"."Потому что много угроз исходят от Украины. И не забывайте об американских военных кораблях в Черном море, действующих очень провокационно. Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море", - указал дипломат.Он отметил, что у РФ есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758572291.html
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в мире, украина, оон, россия, черное море, дмитрий полянский
23:19 11.11.2021 (обновлено: 23:33 11.11.2021)
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда
Зампостпреда России при ООН Полянский: Москва не планирует военное вторжение на Украину