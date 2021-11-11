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Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда - РИА Новости, 11.11.2021
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда
Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:19
2021-11-11T23:33
в мире
украина
оон
россия
черное море
дмитрий полянский
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Отвечая на вопрос, планирует ли Россия вторгнуться на Украину, Полянский сказал: "Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета"."Потому что много угроз исходят от Украины. И не забывайте об американских военных кораблях в Черном море, действующих очень провокационно. Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море", - указал дипломат.Он отметил, что у РФ есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.
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в мире, украина, оон, россия, черное море, дмитрий полянский
23:19 11.11.2021 (обновлено: 23:33 11.11.2021)
 
Россия не планирует военное вторжение на Украину, заявил зампостпреда

Зампостпреда России при ООН Полянский: Москва не планирует военное вторжение на Украину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Отвечая на вопрос, планирует ли Россия вторгнуться на Украину, Полянский сказал: "Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета".
"Потому что много угроз исходят от Украины. И не забывайте об американских военных кораблях в Черном море, действующих очень провокационно. Так что каждый день очень тяжело избегать прямого столкновения в Черном море", - указал дипломат.
Он отметил, что у РФ есть право концентрировать войска где угодно на своей территории.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
14:21
Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией
 
В миреУкраинаООНРоссияЧерное мореДмитрий Полянский
 
 
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